Denunció que una maestra le pegó a su hijo de 4 años

Sin embargo, cuando fue a buscarlo a la salida su hijo estaba muy enojado y no quería decir que le había pasado. “ Yo hablo mucho con él porque quiero que si le pasa algo me cuente . Pero estaba tan mal que me insultó a mí y a sus hermanitos”, aseveró.

“Me dijo: 'la seño (preceptora) me pegó, pero está bien porque yo me porté muy mal'. No podía creerlo, le pregunté varias veces y él justificaba que había sido porque se había portado mal, justificándola. Mi hijo no miente, por supuesto que le voy a creer”, aseguró.

Dijo que decidió enviarle un mensaje a la maestra para saber qué había pasado y que esta le contestó que la esperaban al día siguiente en la escuela. Aún indecisa, después de “pensarlo toda la tarde” del mismo lunes, decidió ir a la comisaría para consultar qué podía hacer.

“El policía me dijo que podía hacer una denuncia para que quede constancia de lo que había pasado, así que la hice y puse todo tal cual mi hijo me lo contó”, aseguró.

Contó que el martes fue a la escuela para estar en la reunión a la que fue convocada. Estaba la maestra, la preceptora y la directora del colegio. "Estaba todo armado, habían ensayado lo que iban a decir", dijo.

“Lo primero que hicieron fue pedirme los certificados de la enfermedad de mi hijo. Ellas, desde principio de año, saben que él tiene epilepsia y está medicado, además de tener mucha energía, así que se mueve todo el tiempo, es inquieto”, explicó.

La madre agregó en diálogo con LMN: “Las maestras nunca hablaron, la que habló fue la directora que negó todo. Yo fui con mucho respeto y le pregunté directamente si ella le había pegado a mi hijo, pero la directora fue la que negó todo. ¿Por qué va a mentir mi hijo? ¿Con qué necesidad si él adora a sus señoritas?”.

La mujer se fue de la reunión directamente al Distrito Educativo para exponer la situación y dejar una copia de la denuncia policial. Allí resolvieron suspender las clases en el jardincito hasta nuevo aviso.

“Unas mamás me dijeron que me apoyaban si yo quería hacer marchas o algo así pidiendo justicia, pero yo lo que quiero es que esta maestra admita lo que hizo y se disculpe con mi hijo, que no lo deje como un mentiroso porque él no miente”, recalcó Mary.

Por último, cuestionó que las docentes involucradas ni las directivas están capacitadas para continuar al frente de la institución. “Podrían haber obrado con la verdad, pero no fue así. Es horrible por lo que estamos pasando, más mi hijo que es tan chiquito. ¿Con qué confianza voy a llevar a mis otros hijos y dejarlos en la escuela?”, concluyó.