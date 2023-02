En diálogo con LM Cipolletti , el damnificado contó que había pactado un encuentro con un chico a través de la plataforma de mensajería Telegram. "Me pidió vernos temprano, pero yo a las 10 tenía que arrancar a trabajar. Me insistió y al final accedí a juntarnos un ratito. Nos encontramos cerca de la terminal de ómnibus y de ahí nos fuimos a un terreno baldío, en una zona de chacras", relató.

"Él quería tener relaciones conmigo y también consumir drogas, a lo que yo me negué e intenté irme del lugar. En ese momento me agarró del cuello y me empezó a dar trompadas y patadas hasta desfigurarme la cara. Me dijo que si hubiera traído un cuchillo me mataba. Después me sacó las zapatillas, me puso boca abajo, me ató las manos y los pies y me pidió que contara hasta 1400", detalló Natanael.

Antes de darse a la fuga, el sujeto -además de su calzado- también se llevó la mochila que había traído, en la cual sólo tenía documentos personales, pero nada de dinero.

Natanael contó que ya había recibido amenazas previas por Telegram de desconocidos, pero que nunca se imaginó que podría ocurrir una situación como esta.

Natanael denuncia Le desfiguraron la cara a patadas y lo dejaron atado en un baldío

"Me dejó solo, no veía nada y sólo podía escuchar ruidos de autos. Empecé a gatear como pude, me caí a un canal y después salí a una chacra lindante. Escuché voces y empecé a pedir ayuda. Fue en ese momento en el que se me acercó un hombre y llamó a la Policía, que luego me trasladó al hospital", afirmó.

En el centro de salud cipoleño, el joven permaneció internado hasta la medianoche. "Estuve en observación, con suero y me dijeron que tenía la nariz rota. Cuando me dieron el alta me indicaron que pusiera hielo en mi cara para la hinchazón y así hasta que pudiera comenzar a recuperarme", agregó.

A su vez, Natanael comentó con tristeza que no podrá volver a trabajar hasta que se encuentre en buen estado de salud y, como era su único ingreso económico, pidió ayuda a la comunidad para poder solventar sus gastos en este difícil momento. Quienes deseen realizar una donación pueden hacerlo al CBU 0110197930019780783451.

En cuanto a la identidad del atacante, el cipoleño explicó que -por el momento- prefiere que no se de a conocer en tanto avance la investigación.