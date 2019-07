Embed

“Estábamos durmiendo cuando nos llamó la amiga de ella. Estaba desesperada porque decía que mi hija cayó desplomada en el baño y que estaba inconsciente”, expresó Paola, la mamá, y agregó: “Pensamos que eran las 7 de la mañana, pero vimos la hora y eran las 3:40. Ahí nos preocupamos. Nosotros la conocemos. No vamos a decir que mi hija no toma, pero la hemos visto tomar y cuando la vamos a buscar al boliche. Algo raro había”.

Apenas llegaron al boliche, ubicado en pleno centro, una larga fila de jóvenes aguardaba para ingresar. “El policía de la entrada me preguntó si era la mamá de la chica del baño y cuando vi que la traían como una bolsa de papas y con los ojos en blanco, me dije ‘a mi hija la drogaron’”, confió Paola.

Ella le preguntó al policía si habían llamado a la ambulancia, pero la respuesta fue “que no me preocupara, que su compañera -la oficial que estaba en el baño con ella- sabía de RCP”.

Protocolo por abuso de drogas

De inmediato, los padres la llevaron al hospital Castro Rendón. “Tuve que insistir muchísimo para que activaran el protocolo por abuso de drogas. La tenían en una silla de ruedas y la trataban como una simple borrachera, como las de todos los fines de semana. Yo les decía que la habían drogado”, expresó la mamá. Luego, el análisis dio positivo para opiáceos.

“Que no era nada grave”

La joven reveló que no era la primera vez que iba a ese boliche ni que tomaba alcohol, incluso aclaró que suele tomar mucho más. “Esa noche terminé el vaso y me sentí mal. Después no me acuerdo más”, sostuvo y detalló que, tras recibir el alta del hospital, fueron a la Policía, pero que, como fue el día del apagón nacional, no les pudieron tomar la denuncia.

El lunes 17 radicó la denuncia en comisaría y el miércoles en fiscalía. “Una chica me preguntó todas cosas de cuando estaba inconsciente, que no me quedó otra que responderle ‘no me acuerdo’. Además, me mandó a mí a buscar las cámaras del boliche y a investigar, como diciéndome que yo era la culpable”, resaltó indignada la joven. Sus padres cuestionaron que desde el hospital no se informó a la Justicia del resultado del análisis. “La médica me dijo que era mucha cantidad para su contextura”, destacó la mamá.

