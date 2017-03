El primer paro internacional de mujeres que se manifestó con fuerza en las calles de esta ciudad generó una ola de adhesiones, pero también algunas expresiones con sabor amargo en las paredes de varios edificios públicos y comercios, y una amenaza con un arma de fuego contra un grupo de manifestantes. El día después de la histórica jornada quedó marcado por denuncias cruzadas.

Uno de los ecos de la marcha retumbó en tribunales con una denuncia contra un comerciante que amenazó a las mujeres exhibiendo un arma de fuego. Según la denuncia de organizaciones sociales, durante la marcha se realizó un escrache en un local comercial cipoleño por los despidos de las trabajadoras de la empresa Textil Neuquén.

Las mujeres hicieron una intervención artística en la que apuntaban contra el dueño de la firma -vinculado a la textil-. El local, sin embargo, es una franquicia de una cadena neuquina y su propietario no tiene vinculación con la fábrica. Lo que provocó la denuncia fue la insólita respuesta de una de las personas que estaba en el comercio, quien mostró un arma de fuego para que las mujeres se fueran.

Pintadas

Por otro lado, hubo quejas contra las mujeres que pintaron los edificios del Municipio y la Policía.

El gobierno local repudió las pintadas y por lo mismo recibió, además, reclamos de algunos vecinos indignados, como los comerciantes.

En tanto, las autoridades de la Comisaría Cuarta pidieron las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de la lluvia de piedras contra la seccional.

En ambos organismos consideraron que las acciones violentas fueron excepciones en una marcha masiva y pacífica. Para el secretario de Gobierno, Diego Vázquez, tales expresiones fueron “una mancha en el reclamo genuino” de una movilización que, aseguró, acompañan, reivindican y se desarrolló de forma pacífica. “Eso no entra en discusión”, acotó.

“La marcha es legítima y estamos de acuerdo, pero no con esto”, dijo el subcomisario Javier Yáñez, quien comentó que iniciaron una actuación de oficio por daños calificados, junto con la Fiscalía.

Sin embargo, Vázquez advirtió que la gente termina “poniendo el ojo en esto, en las pintadas y los destrozos, y no en la multitudinaria marcha que se desarrolló de forma pacífica”. Por eso, lamentó la acción de algunos grupos menores que se escudan en la multitud para ocasionar daños a la propiedad pública y privada. “Si naturalizamos los desmanes, estamos fallando como sociedad. Y yo no me resigno a pensar que tiene que ser siempre así”.