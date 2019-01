Además, dijo que pedirán a la Fiscalía "que se investigue la posibilidad de una responsabilidad política mayor", en alusión a las autoridades policiales y del Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, y también la responsabilidad penal de la empresa involucrada.

El hecho ocurrió el lunes, alrededor de las 18, cuando Borghardt estaba en el predio de una empresa petrolera capturando algunas imágenes del lugar, en el marco de un proyecto personal sobre el fracking en la zona de Vaca Muerta y el Alto Valle.

Reporteros sin Fronteras considera grave el arresto y amedrentamiento que sufrió el lunes el fotoperiodista alemán Stephan Borghardt, por parte de policías de la provincia argentina de Neuquén

Luego, denunció que fue abordado por tres policías y por guardias de seguridad privada, que lo detuvieron y le secuestraron los equipos fotográficos. Según su relato, de allí fue trasladado al calabozo de la Comisaría 10 de Añelo, donde fue golpeado y agredido por policías. Y en ese trayecto, una policía la revisó las conversaciones y la información de su celular.

“Me llevaron hasta la comisaría de Añelo y me sacaron todas mis pertenencias; me indagaron, me revisaron todo mi celular, me pegaron, me amenazaron con un cuchillo y hasta firmaron por mi un documento", denunció Borghardt.

El Sindicato de Prensa junto con la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), además, convocaron a realizar un "camarazo" a modo de protesta. Será este miércoles a las 18 en Casa de Gobierno.

