Hernán Vásquez, un hombre ucraniano de 36 años que caminaba por el lugar, se detuvo indignado al ver que el chofer de un taxi desechaba restos de comida junto con los envoltorios en el césped. “Cuando paseo con mi familia por los parques, muchas veces juntamos la basura que hay tirada. Por eso nos impacta mucho cuando vemos a personas que no les importa nada y ensucian un espacio común”, explicó.

Al ver la situación, el vecino se acercó, levantó los desperdicios y, según él mismo contó, aprovechó que estaba abierta la puerta del auto y los tiró adentro. “Le dije que por favor los arrojara al basurero”, recordó.

El tachero no se quedó atrás y volvió a tirar la basura al césped. De ahí a las piñas sólo hubo segundos de diferencia. Cuando se quisieron acordar, los dos estaban en el piso dándose golpes, aunque la mayoría los habría propinado el taxista. “Me tiró al piso, me dio una golpiza y hasta me rompió la camisa. Yo me tapaba todo. Soy flaquito”, contó Vázquez, quien admitió la derrota pugilística aunque alegó diferencia de peso. “Era grandote”, acotó.

Tras el incidente, pasó por una clínica, donde fue atendido, y le dieron un certificado en el que se constataron las lesiones, el cual adjuntó a la hora de hacer la denuncia en la Comisaría Cuarta. “No es nada grave aunque me duele, en especial la nariz. Tengo raspaduras fuertes en la mano y en el codo”, detalló.

“Pregunté en la comisaría si había actuado bien y me dijeron que sí, que el hombre no tenía ningún derecho de tirar la basura ahí. La próxima tendría que llevar gas pimienta para protegerme”, comentó, al tiempo que deslizó que el taxista se puso más violento al notar que era extranjero. “Me escuchó hablar con acento y quizás le impactó. Yo soy de Ucrania pero hace 20 años que vivo acá”, añadió.

Callejera

De un entredicho directo a las piñas

Desprecio por espacio público. Según la denuncia, todo comenzó cuando el taxista arrojó restos de comida en el césped del Paseo de la Familia.

Violento desenlace. El ucraniano levantó los desperdicios y los arrojó adentro del taxi. Ahí comenzó la gresca, en la que el fornido taxista se impuso por puntos.