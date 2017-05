Denuncian un presunto espionaje a municipales

La grave situación se enmarca en una cada vez más tensa relación entre el Ejecutivo municipal y la organización sindical, la que en cualquier momento convocará a una asamblea para definir medidas de fuerza.

Desde hace ya varias semanas, la realidad laboral de la comuna se viene complicando, según lo afirman en Sitramuci. Es que también se han producido recientemente no menos de seis despidos de contratados con distintos años de vinculación con el Municipio. Entre los afectados figura uno de los encargados de la guardería canina, cuyo desempeño se había ganado el reconocimiento de sus compañeros y de la comunidad.

Pero allí no queda todo. Según Omar Meza, líder de la organización gremial, otra faceta criticable que ha mostrado en los últimos tiempos la administración del intendente Aníbal Tortoriello tiene que ver con la falta de resolución de los numerosos casos de presuntos maltratos por parte de algunos jefes y encargados contra empleados, a quienes, además de las agresiones verbales, se los amenazaría con echarlos de sus puestos laborales.

El dirigente manifestó que hace varias semanas esperan una convocatoria a reunión del Ejecutivo, pero hasta ahora las autoridades gubernamentales no parecen demostrar interés en dialogar.

“Hay bastantes problemas y vamos a tener que hacer algo en respuesta”, enfatizó el sindicalista.

“Se han producido despidos, hay amenazas verbales contra trabajadores, andan sacando fotos a los compañeros y, además, no quieren reconocer a los delegados que se han venido eligiendo porque se han planteado desconocer a nuestro gremio”, manifestó.

En relación con las fotos que se toman a los empleados, dijo que en la extraña actividad “andan algunos encargados” que “hacen las fotografías sin que sepamos cuál es el fin. Es algo que no se puede permitir porque puede constituir una clara forma de espionaje”.

Los supuestos maltratos también están a la orden del día. Indicó que uno de los que se han ocupado su organización últimamente se relaciona con una funcionaria del Centro Integral de la Tercera Edad, que tendría parentesco, al parecer, con un miembro del Concejo Deliberante.

De los hechos reprobados por los sindicalistas no ha habido explicaciones convincentes y, como están extendidos a distintas áreas, podrían implicar una forma de manejarse hacia el personal que, de comprobarse, sería repudiable.

Aseguran que hay encargados que se dedican a tomar fotos del personal sin un propósito definido. Podría haber protestas.

20 casos de presuntos maltratos denunció el gremio.

En Sitramuci indicaron que se trata de hechos que habrían ocurrido a lo largo de la actual gestión y que siguen sin respuesta pese a los reclamos que se han efectuado.

Echan a contratados y toman a ex policías

En Sitramuci consideran que el Ejecutivo municipal está actuando en una forma cuestionable desde varios ángulos. Así, mientras que se despide a algunos operarios que “son gente mayor que por su edad no podrán conseguir otra fuente laboral, han incorporado más de 70 empleados”, los que serían “más afines” políticamente a la gestión. Entre ellos, figuran ex policías jubilados. Además, la administración de Aníbal Tortoriello no ha cumplido con el compromiso asumido de comenzar el paso a planta permanente de una nueva tanda de contratados ni se ha avanzado con mejoras para los eventuales.