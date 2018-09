Denuncian que un gendarme abusó sexualmente de un nene de 5 años

En diálogo con el portal digital Noticias El Bolsón, el papá del pequeño explicó: "Estaba en el trabajo y me llama mi señora porque la maestra nos quería hablar. Me contó lo que hizo el nene, estuvimos hablando tres horas hasta que me hijo agarró fuerzas y nos contó lo que le hicieron a él. Nos dijo que el papá de una compañerita lo había manoseado y le había hecho doler".

A su vez, contó que cuando fueron a realizar la denuncia penal les informaron que el fiscal ya estaba enterado del caso y habían pedido una orden detención para el sospechoso. Sin embargo, con el correr de las horas el fiscal a cargo, de apellido Arrien, les pidió "paciencia porque es un proceso muy largo".

"Yo no puedo, yo ya no aguanto más, lo que necesito es pedirle al fiscal que por favor apure el caso, me pidió que no de nombres pero siento que están tapando todos", sentenció el papá del niño, entre lágrimas.

