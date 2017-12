"Es una tomada de pelo. No lo hubieran pagado y no hubiesen hecho sentir una porquería a las familias, como nos hicieron sentir. No nos hubieran pagado. ¿Qué hago con 279 pesos?", declaró la mujer en diálogo con el noticiero A24.

