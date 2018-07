Se trata de una familia oriunda de Allen, que tenía cesárea programa para la tarde del 28 de junio, y se adelantó algunas horas. Cuando trasladaron a la mujer al área del quirófano dejaron en la habitación algunas pertenencias que luego desaparecieron. Entre lo mencionado, había un teléfono celular Samsung J2 prime, y una billetera con $2900.

“Cuando volvimos a la habitación no estaba ni el teléfono ni la billetera. Hice el reclamo en la administración e internación, y prometieron revisar las cámaras con el compromiso de que no haga la denuncia. Pasaron cinco días, en el que mi bebé estuvo en neonatología, y no me dieron respuestas. Luego, ya en casa, nos dimos cuenta que el certificado del bebé tenía errores en la información, los datos de la madre eran de otra mujer”, expresó Bruno Melihual, en dialogo con LM Cipolletti.

El hombre mantuvo una reunión con las autoridades del Policlínico, quienes le prometieron hacerse cargo de las pérdidas, y resolver el error del certificado. “Cuando me dieron los papeles nuevos, le habían puesto nuevamente otro nombre a la madre, y además otra dirección. Por tercera vez me acerqué para hacer el reclamo, y ya pasaron dos semanas y no me entregaron el certificado nuevo. En la obra social están a punto de sacarle la cobertura momentánea que le ofrecieron a mi bebé, y no me queda más que realizar la denuncia policial. Tengo a mi hijo indocumentado”, expresó Melihual.

Entre la clínica y el hombre hubo un compromiso de solucionar los inconvenientes con tal de que no exista denuncia ni se haga público el hecho.

En diálogo con la radio AM 740 La Carretera, el director del Policlínico, Salvador Scafiddi, afirmó que revisaron las cámaras de seguridad y no lograron advertir el robo en la habitación.