La senadora nacional Magdalena Odarda denuncio públicamente que la cartera de Ambiente dirigida por Sergio Bergman gastó durante el 2016 sólo la mitad del presupuesto que tenía previsto para el Sistema Federal del Manejo del Fuego.

“En 2016 sólo se ejecutó el 51,46 por ciento se lo presupuestado para el Sistema Federal del Manejo del Fuego. La subejecución es peor que el achique. Porque en el achique la plata no está, acá estaba y lo que hicieron fue no gastarla. Ahora están las consecuencias con miles y miles de hectáreas arrasadas por el fuego”, expresó Odarda. Agregó que “Ahí están los aviones que faltaban”, haciendo alusión al presupuesto no ejecutado.

Según informó la cartera nacional contaba con un `presupuesto de 449,10 millones de pesos, de lo que se comprometió 232,17 millones, devengado fue 231,12 millones, pagado 212,16, y devengado solo el 51,46 por ciento.

Mediante una carta a Bergman, Odarda manifestó su preocupación por la quita de presupuesto y recursos en la cartera a su cargo, que afectó de manera especial el Sistema Federal del Manejo del Fuego y las inversiones que deben hacerse en equipamiento, hidroaviones, helicópteros, equipos especiales y contrato de personal. Además adelantó la posibilidad de que por las condiciones climáticas y de sequía, los grandes incendios se pueden originar en diferentes puntos del país, especialmente en la zona cordillerana de Río Negro, Chubut, Neuquén y Mendoza.