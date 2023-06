Denuncian maltratos en el Centro Infantil de Ferri: "Tiene 2 años y le pegaban en la cabeza"

"Todo comenzó hace aproximadamente 3 semanas. Tras retirar a mi hija de la guardería, a la hora de cambiarle su pañal en casa empezaba a llorar porque no quería que le bajara su pantaloncito. Decía 'no mamá, no quiero...'. Yo insistía en cambiarle y lloraba que no quería, le pregunté ¿por qué llorás cuando mamá te quiere revisar? Y su respuesta fue 'la seño pega' haciendo el gesto de que le pegan en la cabeza. Le volví a preguntar y su respuesta fue la misma", confió Karina, muy angustiada.

"A todo esto advertí a la vicedirectora y me citaron con la directora, a la que le expliqué la situación. Me contestó 'capaz que quiera dejar los pañales, por eso la actitud'.., Luego me convocaron para charlar con la psicóloga y me dijo lo mismo: 'quizá ella quiere dejar los pañales o no quería que la seño la cambiará'. ¡Me tomaron de ignorante, ninguna solución", disparó indignada la mujer, ya que a su entender las autoridades minimizaron la situación.

"Hablando con otras mamás para ver si le estaba sucediendo lo mismo resultó que sí, que no fue solamente mi hija si no casi todos los niños que asistían a salita de 1, 2 y 3... No solamente fueron maltratados. Y ya hay 6 denuncias en la fiscalía", agregó repleta de impotencia.

"Así, dejaron que sigan haciéndole daño a los niños, permitieron que ellas sigan estando en la guardería. Una era auxiliar de sala y la otra era de limpieza y ¡de limpieza la pusieron como encargada de cambios de pañales! Insólito", se quejó la mamá por la enorme responsabilidad asignada a una persona que no debía cumplir funciones para las que "no está capacitadas".

"Luego nos juntamos todos los padre con Viviana Pereyra, de Desarrollo Humano, y ayer fuimos hacer la denuncia en fiscalía, en donde no dijeron que si no habían pruebas, las denuncias quedaban archivadas. La verdad que es una tomada de pelo todo esto, son nuestro hijos que quedan con traumas. Están a tiempo, hagan que esto no quede en la nada", rogó la denunciante desesperada.

La palabra oficial

“Lo primero siempre es creerle a los niños. Inmediatamente convocamos a una reunión de la que participaron los padres y allí los escuchamos. Esta primera reunión frente a la sospecha de malos tratos nos permitió tener más información. Hubo una separación preventiva de las personas involucradas. Ahora a esperar lo que dictamine la justicia”, indicó Viviana Pereira, de Desarrollo Humano, a LU 19, respecto a las dos auxiliares y a la directora del establecimiento.