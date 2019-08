“Mi hijo está en cuarto grado, y desde que empezó primero hay problemas con el transporte. Siempre pasa algo, y el colegio reclama, pero nunca hubo respuestas favorables. Los colectivos, a cargo de la empresa Los Hermanos, no cumplen con los requisitos de seguridad: tiene ruedas gastadas sin dibujos, faltan vidrios, no tienen calefacción en invierno, y los chicos deben ir parados porque no alcanzan los asientos. La semana pasada la conductora frenó de golpe y varios chicos se golpearon. Además, cambian de empleados que desconocen los recorridos y los nenes se bajan en lugares que no son los que corresponden”, contó a LM Cipolletti Andrea Medina, mamá de un estudiante.

“Presentamos varios reclamos y nos dicen que la contratación se hace en Viedma, y al parecer desconocen la situación que vivimos. Dudo que estos colectivos cumplan con los requisitos de seguridad”, criticó la mujer. Dijo que llegan a creer que los colectivos aprobados en la contratación no son los que mandan, porque están en “condiciones deplorables”.

“Ni siquiera sabemos si los choferes están habilitados. El año pasado casi se cayeron al canal con todos los chicos adentro”, relató la madre.

Escuela 132 Cinco Saltos

Desde el barrio La Armonía hasta la escuela hay alrededor de 3 kilómetros. Además de colectivos en condiciones se pide que alguien acompañe a los alumnos en el vehículo, porque quedan solos.

La directora del colegio, Mariela Jaramillo, dijo que desde el establecimiento se informó en tiempo y forma los requerimientos de servicio y la cantidad de estudiantes a trasladar. “Pero la empresa contratada no envía las unidades necesarias para cubrir dichas necesidades. Se requieren como mínimo dos colectivos para el sector de chacras y barrio La Armonía y un minibús para el sector de chacras hacia el sector de Ferri. En varias oportunidades enviaron sólo dos combis para toda la escuela, por lo que docentes y directivos nos quedamos una hora más esperando que el transporte haga varios traslados para llevar a los estudiantes a sus hogares”, contó la directora a LM Cipolletti. Agregó que en varias oportunidades los chicos del primario y del jardín se han quedado esperando el transporte, pero nunca llegó.

En la escuela son un total de 115 chicos que necesitan del transporte para poder asistir a clases.

La semana pasada los chicos debieron bajar antes de finalizado el recorrido y bajo la lluvia porque la conductora no conocía el recorrido.