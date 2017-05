Hoy harán una presentación en Comercio para denunciar esta situación y pedir al Municipio que no permita esta nueva modalidad.

Según informó el titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter, detectaron que los revendedores se infiltran en al menos tres ferias, las cuales se realizan en comercios conocidos de esta ciudad cuando los locales bajan la persiana. “Se dicen ferias artesanales, de moda, pero son reventas, básicamente, de ropa”, apuntó. Objetó su existencia porque afecta de lleno a los comerciantes que, a pesar de la crisis, hacen todo lo posible para pagar sus impuestos, mantener sus locales abiertos y conservar su personal.

Consideró que los que están detrás de estas ferias integran grupos organizados que buscan la oportunidad de trabajo pagando lo menos posible y a costa del circuito legal. “La mayoría no factura, no tiene posnet, no paga impuestos”, indicó Bunter. En todo caso, pagarían el alquiler del sitio donde se despliegan.

Se cree que la ropa que exhiben a la venta fue comprada en Chile y Buenos Aires. “Ellos dicen que los precios que se pagan acá son exageradamente altos. Tienen la oportunidad de abrir un comercio, pero no lo hacen porque los costos son tremendos”, dijo.

El comerciante cipoleño reconoció que la Municipalidad está tratando de regular la venta callejera, pero solicitó que controle esta nueva modalidad comercial que escapa al terreno legal y genera otro problema para el comerciante que respeta la reglamentación.

“La situación está complicada para todos, pero no podemos permitir que prolifere la competencia desleal; eso es injusto. Y como integrante de la Cámara tengo que defender al comerciante que paga sus impuestos y sostiene su local”, concluyó Bunter.

Desleal: es la competencia que dicen estar sufriendo los comerciantes cipoleños.

Un circuito ilegal que preocupa

Los revendedores

Es cada vez más habitual que algunas personas compren barato en Chile y lleguen a la región para revender esos productos y así hacerse de unos pesos.

El camuflaje

Para comercializar los productos que traen a la región se alquilan algunos locales y se realizan supuestas ferias artesanales, que a simple vista no lo son.

Ganadores y perdedores

Los revendedores no facturan, no pagan ningún impuesto por esta actividad; sólo obtienen ganancias. Esto perjudica a los comerciantes que sí deben afrontar cargas.

La denuncia

La Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti hará hoy una presentación en el Municipio para denunciar el tema e intentar encontrar una solución.