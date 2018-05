Denuncian el despido de 300 petroleros en Catriel

"YPF deja en la calle a 300 compañeros, hay empresas en 'Entre Lomas' que están despidiendo gente. Esto no da para más, paramos todo con afectación de la producción", señaló secretario General del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, al portal Catriel 25 Noticias.

Según informaron, esta medida de fuerza empezó en horas tempranas de la mañana con corte total en acceso a los yacimientos "Entre Lomas" y "El Medanito" -que opera la firma Vista Oil & Gas- para afectar a la producción. Al reclamo se sumaron los camioneros por los despidos en empresas de la zona.

"No van a encontrar al sindicato de rodillas ante los despidos. No podemos permitir que vengan estas corporaciones arrasando con todo y sin tener una mirada social de todo esto. ¿Qué va a pasar con Catriel con 500 familias menos, si YPF despide a 300 y estas empresas llegan a los 200 despidos?”, sentenció Pereyra, quien pidió la participación de toda la ciudadanía en el reclamo.

Además, remarcó: “Nosotros no somos conflictivos, pero tenemos la responsabilidad de defender los intereses de la gente. Espero que otros sectores también lo hagan y que se puedan expresar. No estamos hablando de que hagan una pueblada, sino que rechacen esto y que se vea que el gremio no está solo y que ellos están también defendiendo lo que es del pueblo”.

Pereyra confirmó que habló con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por los despidos. “Me atendió como siempre, con mucha amabilidad, y me dijo que tenemos todo su apoyo. Acá la provincia tiene que autorizar el proceso de entrega de yacimientos a estas empresas y vamos a pedirle a él que interrumpa cualquier tipo de autorización", aseguró.