Una polémica publicación en Facebook llamó la atención de toda la ciudad cuando la reconocida meteoróloga denunciaba un hecho enmarcado en violencia de género contra su exmarido, Horacio Pierdominici.

“Yo sufro violencia de género por parte de mi ex esposo, y lo hago público y viral porque no encuentro forma de protegerme a mí y a mis hijos, y a este mundo mío que amo. Siento atentada mi integridad, dignidad y mi libertad como mujer. No puedo reír, no puedo pensar, no puedo vivir porque me anulan, me bloquean, me matan. Esa violencia no me deja sentir, no me deja querer es el sufrimiento más humillante y denigrante”, publicó Ortestag en la red social.

Luego trascendió que en el juzgado de Familia Nº 7 de Cipolletti se tramitó una denuncia por hostigamiento, enmarcada en violencia de género, porque Pierdominici frecuentaba de forma rutinaria la vivienda de su ex esposa, hecho por le cual se le aplicó una restricción de acercamiento que habría violado días atrás. Además de conoció que la denuncia no implicaría hechos de violencia física ni amenazas.

En diálogo con LM Cipolletti, Pierdominici dijo que frecuentó en varias oportunidades la casa de su ex esposa, traicionado por los sentimientos que aún quedaban por la relación.

“Ya hablé con la jueza y le expliqué que sentía una necesidad de saber qué hacia mi expareja, porque tenía celos. Nunca quise asustarla ni incomodarla. Entendí que lo que hacia no estaba bien, y que no debía visitarla más ni cruzar por esa calle. Aún tengo sentimientos por ella, un hijo en común, y es difícil terminar con una relación, por lo que voy a comenzar un tratamiento psicológico a recomendación de la Justicia”, relató el presidente de la Cámara de Productores.

Agregó que, si bien viven a tan sólo 150 metros de distancia, evitará los encuentros casuales, y que la prohibición de acercamiento se mantendrá por al menos 90 días.

“Le pido perdón a ella. Nunca quise causar inconvenientes. Voy a respectar sus sentimientos y sus tiempos. Me equivoqué y me hago cargo. Lo que quiero que quede claro es que nunca existió violencia física ni amenazas. Todos me conocen y saben cómo me manejo”, aclaró Pierdominici.

