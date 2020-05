Denuncia que usan sus fotos en páginas porno y difunden información personal

La joven cipoleña de 20 años, quien pidió resguardar su identidad por seguridad, dijo que hace unos días vio en unas historias de Instagram a una conocida que denunciaba a la página por publicar sus fotos sin su consentimiento, y pensó que quizás ella también pueda estar ahí. Pero la búsqueda no tuvo resultados.

“Ese mismo día a la tarde me escribió una chica por Messenger y me alertó de que estaban mis fotos publicadas. Cuando entré a la página casi me muero, había nueve fotos mías publicadas hace varios meses y muchos mensajes. El perfil que la publicó decía que tenía 18 años y era de Cipolletti, y luego la gente que comentaba las fotos iban agregando información personal mía, hasta dónde trabajo”, expresó la joven.

Contó que la página ofrece premios por la cantidad de visitas, y que paga a los usuarios. “Mi perfil tenía más de 11 mil visitas y decía que había obtenido premios. El usuario es una persona anónima, pero lo que realmente asusta es que había fotos que yo publiqué en mis redes sociales y borré hace mucho tiempo. Mis redes están privadas, por lo que entiendo que es alguien que tengo agregado quien me roba las fotos”, indicó.

La cipoleña agregó que tras la denuncia comenzó a conocer muchos casos más de la región.

“Somos alrededor de 30 chicas, de Cipolletti y Neuquén, y hay incluso menores de edad. Un grupo va a denunciar en la fiscalía neuquina y yo voy a ir a la Justicia en Cipolletti junto con otra chica. De Cipolletti somos como 20”, aseguró.

La joven explicó que para poder publicar contenido en la página o poder comentar, el sitio te obliga a crearte un correo electrónico. Por eso todos los usuarios suelen ser perfiles truchos, para no dejar rastros. Además, la mayoría del contenido es de mujeres.

