Denuncia en la Muni por los vales de nafta

Según la normativa vigente, los empleados de la planta política, como García, no pueden residir en otra ciudad que no sea Cipolletti. Además, la utilización del combustible de la comuna para un fin particular también revestiría una falta cuestionable.

La concejal María Eugenia Villarroel Sánchez solicitó, en especial al jefe comunal, precisiones sobre un memorándum en donde el director administrativo de la cartera social, de quien se trata el asunto, gestiona los vales para su vehículo personal. El texto de la polémica llegó a conocimiento de la edil a través de fotografías que le acercaron al despacho de su bloque, en las que se puede apreciar que el requerimiento de nafta ha sido elevado a la Dirección de Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.

Un aspecto que llamó la atención se relaciona con el hecho de que García se habría autorizado a sí mismo para formular el planteo, ya que no consta el respaldo de instancias superiores de su cartera, como sería de esperar.

Entre los aspectos a esclarecer figura si a García le aprobaron los vales, con lo que se habría terminado de consolidar la falta. Pero el Ejecutivo también tendrá que dar a conocer ahora, a petición de Villarroel Sánchez, la situación de residencia de todos los funcionarios políticos, ya sean secretarios, directores generales, directores y asesores, para despejar dudas sobre el cumplimiento del artículo 5 de la Carta Orgánica que exige que todos vivan en Cipolletti. Si no es así, deberán ser destituidos.

40 litros de nafta o gasoil por semana solicitó García.

El pedido del funcionario se efectúa con la aclaración de “hasta nuevo aviso” en relación con la periodicidad y con la especificación de que será por todo 2017. El auto es un EcoSport.