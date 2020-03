Del Prete: "Hay que cuidarse y tomar conciencia"

Desde su departamento en Montevideo, el ex delantero del Club Cipolletti contó cómo vive la cuarentena en soledad e intentando mantenerse en forma, pese a lo difícil que resulta.

"El profe nos mandó rutinas adaptadas al espacio que tenemos, hay algunos compañeros que tienen patio, yo estoy dentro del departamento. Intento hacer lo mayor posible, siempre a conciencia, intentando mantenerme para cuando vuelva la actividad. Mientras tanto hay que cuidarse, tomar conciencia, porque esto está peligroso, hay que leer y escuchar a la gente que sabe. Ojalá que estemos todos bien y que esto se pueda solucionar", expresó Del Prete, preocupado por la situación mundial, que por el momento es incierta.

Si es difícil llevar adelante la cuarentena para cualquier persona, peor aún es hacerlo solo y lejos de la familia.

"Hablo con mi familia todo el tiempo. Es difícil, tengo ganas de estar con mi familia en mi casa, pero bueno, es lo que toca, hay que estar un poco solo. Sé que en Argentina están todos en cuarentena y que está brava la cosa. Tengo familia también en Buenos Aires y la están pasando mal, porque cada vez está peor", contó el goleador rionegrino.

Y además envió un mensaje desde Uruguay: "Hay que cuidarse y tomar conciencia de lo que está pasando. Capaz hay gente que no se da cuenta de lo grave que es y de que puede llegar a ser más".

¿Pero qué hace el delantero cuando no entrena? "En los tiempos libres después de entrenar, me gusta jugar a la PlayStation por internet con mis amigos, también hago muchas videollamadas con mi familia y mis amigos, escucho música. Pero jugar a la Play es un vicio lindo que ahora con esto de estar en casa me ayuda", contó el Tuti Del Prete entre risas.

Un gran momento

Cuando llegó a Torque, nadie había escuchado hablar mucho sobre el cipoleño, hincha albinegro, que buscó nuevos desafíos en el exterior. Pero en la primera pretemporada el Tuti comenzó a hacerse notar con goles, se ganó la titularidad y fue una de las figuras del equipo que volvió a ascender a primera división.

Y en la máxima división, también ya se dio el gusto de gritar goles. "Había arrancado el torneo bien, estaba bien físicamente, me había cuidado bastante con el tema de las comidas y había hecho una buena pretemporada. Jugué los primeros tres partidos y había podido marcar dos goles y una asistencia. Estoy contento por eso y buscaré seguir de la misma manera cuando la actividad se reanude. La verdad es que me siento muy bien futbolísticamente y con el equipo", indicó.

