Definen las penas a los policías que balearon a un pibe

La parte querellante pretende que los ex agentes de la Subcomisaría 79 de Cipolletti cumplan una pena efectiva de cárcel. En el caso de la fiscalía, podrá acompañar este criterio o reclamar otro castigo. A su vez, desde la defensa se anticipó que se insistirá sobre la presunta inocencia de los condenados.

Apenas se conozca la pena de prisión, los representantes legales de Leiton y Gutiérrez podrán solicitar la intervención de un tribunal de impugnación. Todavía se desconoce si se dispondrá una pena de cárcel efectiva para los policías.

El juicio que se llevó a cabo en las últimas semanas del año pasado estuvo marcado por algunos testimonios polémicos y un veredicto muy fuerte, donde el magistrado Guillermo Baquero Lascano no se guardó nada y hasta se mostró sorprendido porque otros policías no habían sido procesados ni juzgados. Asimismo, la defensa particular cuestionó con dureza la posición del juez cipoleño.

Un disparo que le hizo perder la visión de un ojo

Para el tribunal que juzgó a Mario Leiton y Matías Gutiérrez, los policías fueron los principales responsables del ataque sufrido por un adolescente de las 1200 Viviendas: luego de interceptarlo en la calle, efectuaron un disparo que le impactó en un ojo. Tras ser atendido en el hospital, se confirmó que había perdido la visión.