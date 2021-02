De Cipolletti a Australia para ser Youtubers

“Siempre tuvimos la idea de hacer nuestro canal de YouTube, pero no teníamos tiempo, ni los equipos. Ahora con la pandemia, en 2020, nos decidimos y arrancamos. Nos sigue mucha gente de todo Latinoamérica y nos toman como referentes para informase de los tramites de visa y hasta para conocer los cambios culturales con los que te encontrás acá”, contaron a LM Cipolletti.

Mate listo.jpeg

El canal se llama “Mate Listo”, y ya tiene medio centenar de seguidores. Entre sus videos se pueden encontrar tips para tener en cuenta antes de viajar a Australia, las ventajas de vivir en Sídney y hasta paseos por la ciudad y pueblos cercanos. Además, expresan la sensación de ser inmigrantes en esas tierras.

“Son videos que tienen como objetivo contar un mensaje positivo. Videos de blog de viajes, contando cosas del día a día y la cultura de Australia, siempre desde nuestra experiencia. También es una forma de acercarnos a nuestra gente en Argentina. Muchos nos preguntas cómo se vive, cuáles son los costos de vida o qué necesitas para tener una visa, y eso lo contamos con detalles porque es lo que más nos piden”, comentaron.

Embed

Actualmente, Maxi trabaja en el área de la construcción y ella estudia y realiza trabajos de marketing digital. Además, ambos son experimentados fotógrafos y realizan trabajos freelance de retoque digital.

“Llegamos pensando trabajar directamente con la fotografía, pero acá el mercado es complicado. Creíamos que teníamos muy buen equipo, pero no; no podemos competirles a ellos. Hasta personas amateurs tienen lo último e equipos, y eso nos juega en contra. Pero hay mucho trabajo para todos, variados, y alcanza para vivir. No tenemos una vida de lujo, pero nos alcanza para pagar el alquiler, comer y darnos algunos gustitos”, relataron.

Embed

Agregaron que las visas de estudiantes es la más común, y la que se puede ir renovando. Pero estudiar cuesta caro en Australia. Además, el Gobierno controla que la carrera que estudies sea para aplicar en tu labor y no de hobby, sumado a que siempre tenés que ir progresando en niveles cada vez más exigentes. En caso de que adviertan que no lo estás haciendo, no renuevan el permiso.