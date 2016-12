Dante se aleja de Gran Hermano, pero no de Cipo

Una escapada con amigos para abrir la temporada de pesca en Piedra del Águila fue la excusa perfecta para volver a Cipolletti y visitar a familiares. Luego de un viaje relámpago para hacer unos trámites meses atrás, Dante Sendyk regresó por segunda vez (“la oficial”) a la ciudad después de sus andanzas en la casa de Gran Hermano. Resulta difícil conjugar la imagen del desfachatado participante ¿nudista? que transgredió la principal regla del juego (el aislamiento) junto a Marian Farjat, con la voz que confiesa que le da vergüenza sacarse fotos en la ciudad.

Los tres días a puro asado y anzuelo coincidieron con la última fecha del Albinegro. No pudo estar en la cancha pero se mantuvo al tanto del partido a través de los comentarios por Whatsapp que caían cuando encontraban señal. “Siempre lo sigo, por la radio o por internet, sino meto un viajecito de visitante. Cuando estaba Cipo TV era lo mejor. Una vez pasaron Cipo-Santamaría de Tandil por América, fue una bomba verlo por televisión”, recuerda y con picardía desliza: “Me gusta Prieto, pero dicen que está de vuelta. Es una masa, pero me dijeron que está medio vago. Hay que darle un tirón de orejas a Huguito. Si no, Gaitán o Jarita la rompen. Yo los banco a todos, si les va bien o mal no importa. Hay cosas peores en la vida para hacerse mala sangre”.

Escollos del destino o, más precisamente, los altibajos de las calles de Neuquén, lo obligaron a suspender sus compromisos con diferentes medios porteños y extender su paso por el Alto Valle. “Con los badenes rompí el cárter del auto”, explica y bromea: “Mi estadía depende de los plazos de mi novia que actualmente es mecánico. Él maneja mis tiempos y decidirá hasta cuándo me quedo”.

“Estuve haciendo mucha vida social, poniéndome al día con diferentes amigos y mis tres hermanos, tengo otros dos en Bariloche. El resto de mi familia está en Buenos Aires. Como mi mamá estuvo por allá y la vi seguido, no cuenta como visita”, comenta en relación a los días de yapa, y promete: “En diciembre vuelvo para pasar las fiestas y festejar mi cumpleaños, que es el 24”.

El amigo famoso

En cuanto a los ecos locales de su reciente trampolín televisivo, sostiene: “Me tiran la mejor onda, la mayoría me cuenta cómo se enteraron de que yo estaba en el programa. Algunos dicen que cuando mencionaron que uno de los participantes había estado preso en Londres les cayó la ficha de que era yo. A otros les llegó un mensaje avisando que pongan Gran Hermano porque iba a estar un conocido”.

Sin embargo, para la bocha y avisa: “No todo gira alrededor de eso. Para mí fue una cosa más en mi vida. No marcó un antes ni un después. Es una aventura más”. Y contrarresta: “Es mejor despegarse un poco, pero por otro lado hay que ser agradecido y saber de dónde uno salió, cuál fue la palanca y no lavarse las manos. Así que simplemente que fluya. Yo no me enrosco, estoy contento”.

Aunque Dante nació en Capital Federal, en el reality sacó chapa con su procedencia cipoleña por su infancia. “Yo agradezco haber venido a vivir acá. Me acuerdo de jugar a las escondidas hasta las 10 de la noche en la Placita del Trébol, ir a la escuela solo... Mi juventud se la debo a Cipo”, recalcó.

Desafíos

El mediático ahora quiere viajar y hacer entrevistas

“Estoy con todo”, sentenció Dante antes de enumerar los dos proyectos que le vuelan la cabeza. “Al margen de ir a programas para mantenerte vigente, charlar y conocer gente, estoy pensando en armar una cervecería con amigos en Buenos Aires y hacer entrevistas y un canal de Youtube”, anticipó.

Por otro lado, agregó: “Lo más groso que estoy armando es un programa de viajes. Siempre lo quise hacer como (el programa) MDQ. La idea es lograr el sueño de que me paguen por viajar por el mundo o, al menos, quedar empatado. Así que estoy hablando con productores, viendo cómo le encontramos la vuelta, cuánto tendría que poner de mi bolsillo o si zafo con sponsors o con lo que sea. El primer destino sería Europa”, adelantó.