Critican a la jueza cipoleña que se negó a un desalojo

En un duro comunicado, lamentaron que la Justicia no esté a la altura de las circunstancias. "La usurpación es un delito y así lo debe calificar la jueza, que lo diga sin más", expresaron.

Por eso, los legisladores consideraron que "no pueden tener más derechos los que toman, que los que hacen las cosas bien. La hora que vivimos es muy difícil, pero el mensaje de las decisiones debe ser claro: no todo vale”.

Recordaron que "se está viendo afectado el derecho de propiedad de familias que con mucho esfuerzo y esmero lograron hacer a Cipolletti. Entendemos la desesperación ante una demanda habitacional, pero la ilegalidad no puede ser el camino. Lo dijimos en la campaña que llevó a la intendencia a Claudio Di Tella, vamos a trabajar en la regularización de los asentamientos consolidados al 10 de diciembre de 2019, pero no vamos a avalar nuevas tomas. El equipo de Di Tella está trabajando fuertemente en la regularización, hay muestras claras de eso“.

La jueza Bagniole consideró que no estaban dadas las condiciones para un desalojo forzoso en el asentamiento e instó a las partes a que inicien el camino de la conciliación para destrabar el conflicto, mientras se toman las recaudos necesarios para que la gente del asentamiento no ingrese materiales que consoliden la ocupación, ni se susciten nuevos inconvenientes con los vecinos de las chacras lindantes.

A la vez, la Fiscalía y personal de Desarrollo Humano comenzarán a realizar un relevamiento social en el sector, donde al menos 70 personas ya fueron identificadas y deberán responder por sus acciones ante la Justicia. Dentro del asentamiento conviven dos grupos que se identifican con distinto nombre. Una calle interna a la propiedad los divide. De un lado, llaman al asentamiento Rucalaf; y del otro, 28 de Agosto.

“Estamos en una hora muy difícil, la pandemia agravó situaciones de desigualdad muy grandes, pero eso no implica que todo valga. La justicia debe cumplir su rol y calificar las conductas que no se ajustan a derecho. Vemos un accionar común entre la jueza Bagniole y el juez Federal subrogante Gustavo Zapata –quien tiene a su cargo las tomas de las tierras del INTA en El Bolsón- que no juzgan, sino que van mas allá y pretenden dar instrucciones de gobierno a las autoridades elegidas democráticamente; ordenando al gobierno que en un plazo perentorio solucione la crisis habitacional, una verdadera quimera y es caer en el gobierno de los jueces “la judiciocracia”. Los gobiernos, gobiernan; los jueces juzgan conductas”, plantearon los legisladores rionegrinos.

Recordaron que es posible el diálogo y la planificación, en lugar de convalidar la usurpación como mecanismo para destrabar los conflictos habitacionales. "El Distrito Vecinal Noroeste de Cipolletti es una muestra de ello", ejemplificaron.

Los fiscales Gustavo Herrera y Matías Stiep no creen que la conciliación sea posible en el caso. Tampoco la querella del propietario Miguel Ángel Kohan. Es más, anticipan que este proceso puede llevar a consolidar el asentamiento, como ocurrió en otros sectores de la ciudad. Sin embargo, la jueza Bagniole apuesta al diálogo para resolver el problema.

Al respecto, los legisladores provinciales advirtieron: “Creemos en el diálogo, pero que esta no sea una medida dilatoria que permita que la usurpación se termine consolidando en el tiempo si no se actúa rápido. Le pedimos a la jueza que esté a la altura de las circunstancias. No pueden tener más derechos los que toman, que los que hacen las cosas bien”.