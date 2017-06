“Los trabajadores no deponen su actitud. Hasta que haya un llamado del gobierno municipal, seguimos con el paro”, sostuvo el titular de Sitramuci, Omar Meza.

El fiscal penal Martín Pezzetta imputó ayer a dos empleados municipales del área de Higiene -uno de ellos delegado de Sitramuci- por el delito de coacción agravada. Lo hizo en una audiencia de formulación de cargos por los hechos ocurridos entre el 21 y 25 de junio.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, en esos días los empleados acusados permanecieron en la planta de la ex Roweco impidiendo la salida de los camiones prensa que levantan la basura, para obligar ilegítimamente al Ejecutivo municipal a que cumpla con los reclamos, afectando a su vez el derecho a trabajar de otras personas que no adhirieron a la medida de fuerza.

Aclararon que no se les reprocha su permanencia en el lugar, sino el bloqueo que sostuvieron, algo que los imputados -Gómez y Aranda- negaron por completo e insistieron en que los camiones pudieron hacer los recorridos de manera parcial. Su defensor particular pidió el sobreseimiento, pero la jueza Florencia Carusso no hizo lugar al planteo. En su defecto, se evaluará en el plazo de un mes si es posible una alternativa a la resolución del conflicto en el caso, teniendo en cuenta que los imputados no cargan con otros antecedentes penales.

Meza esperaba que la delegación cipoleña de Trabajo convocara a una audiencia de conciliación para salir del conflicto. Sin embargo, su referente, Aparicio Riffo, indicó que por el momento era imposible porque las partes no se ponen de acuerdo: “Para intervenir necesitamos que lo soliciten, y el Municipio negó toda posibilidad de diálogo. Por lo tanto, si no hay voluntad de un acuerdo, no podemos convocarlos a una audiencia por la fuerza. Estamos limitados para actuar”.

Advirtió, además, que hay acuerdos vigentes que el Ejecutivo no está respetando y adelantó que comenzarán a inspeccionar las cooperativas de barrido y limpieza que están trabajando, porque tienen dudas de que lo hagan en condiciones legales. “Pueden esconder un fraude laboral, trabajo en negro”, acotó Riffo.

Se sabe que durante la jornada de ayer, el intendente Aníbal Tortoriello se reunió con el secretario gremial de UPCN y un grupo de trabajadores de la dirección de Higiene, quienes levantaron la protesta sobre la General Paz. Pero no trascendieron detalles del encuentro. Se desarrolló en buenos términos, bajo el compromiso de firmar un acta acuerdo que se desconoce.

Entre otros reclamos, Meza recordó que están pendientes el pase a planta de una nueva tanda, los contratos de los eventuales, el reconocimiento de horas extra y del trabajo insalubre que realizan en el sector, más la remoción de un jefe por maltrato laboral.

3 días sin barrido ni mantenimiento de calles y plazas. Sólo se retomó la recolección.

“Deberían estar para otras cosas”

“Estamos frente a un conflicto laboral, por lo que me resulta vergonzoso que la Justicia actúe con celeridad para resolver la incapacidad del Ejecutivo, debería estar para otra cosa”, sentenció el dirigente gremial Omar Meza. Mientras tanto, en Servicios Públicos, los empleados continúan de paro y sólo se garantiza la recolección de basura. El barrido lleva cinco días suspendido, igual que otros servicios, como el mantenimiento de calles y plazas.