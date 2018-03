Con algunos problemas, arrancaron las clases

Desde el Concejo de Educación se informó que si bien es cierto que hay una demora en la prestación de dicho servicio, el lunes se normalizará. Recordaron que la apertura de los comedores en escuelas de jornada completa históricamente nunca es coincidente con el inicio de clases. Se calcula que la demora ronde los 15 días. Aunque recalcaron que el convenio ya fue suscrito con la Municipalidad para la entrega de los insumos.

También hubo otros problemas que, de todas maneras, no impidieron el inicio de actividades. En las Escuelas 313 y 33 se construyeron baños para discapacitados que el gremio Unter Cipolletti dice que no terminaron, pero el CPE asegura que sí y lo que resta es la limpieza.

En el Jardín 114, de Las Perlas, los padres decidieron no comenzar porque los baños no fueron readecuados ni fueron creados los cargos de preceptoría. Además, dicen que tienen chicos cursando en el SUM. Por esto, la secretaria general de la seccional cipoleña de Unter, Alejandra Mora, acompañó a la comunidad en la presentación de un recurso de amparo.

Desde el CPE se minimizaron estos problemas, ya que no son lo suficientemente condicionantes para no comenzar las clases.

En tanto, en la Escuela Laboral 4, los chicos pudieron comenzar con la excepción de un grupo de 14 que no tiene lugar, y por lo que padres y madres reclaman una urgente solución. “Las clases no empezaron normalmente”, sostuvo Mora. Y anticipó que otras escuelas, como la 221 y la 366, presentan inconvenientes edilicios por resolver que, tarde o temprano, pueden desencadenar una suspensión de actividades.

En la Escuela 53 las mesas y sillas no alcanzaron para todos los alumnos

Los chicos que asisten a la Escuela 53 comenzaron las clases, pero tuvieron que peregrinar por distintas aulas en busca de sillas y mesas porque no hay mobiliario para todos. Los docentes compraron algunas sillas de plástico, pero no alcanzaron. Algunos alumnos tuvieron que compartirlas en su primer día de clase. “En total, nos faltan aproximadamente 60 sillas y mesas, y esta situación no es de ahora. Desde abril del año pasado que venimos reclamando al CPE que repongan el faltante y no nos dan bolilla”, sostuvo el director de la institución, Walter Ronchewich. Ayer los maestros gambetearon la situación porque no todos los alumnos asistieron a clase, pero cuando toda la matricula lo haga, su director avisó que la situación será complicada. Por cada peregrinaje que realizan en la búsqueda de una silla y una mesa, pierden entre 15 y 20 minutos.