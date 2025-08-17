¿Cómo estará el clima en Cipolletti y la región en los próximos días?

La segunda quincena de agosto el clima se presentará de manera variada en la región , mientras algunas regiones tendrán condiciones que anticipan una temprana primavera, en el una parte del territorio, el invierno todavía se hace sentir con fuerza.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Cipolletti tendrá jornadas con cierta variabilidad climática: el lunes comenzará con temperaturas bajas en la mañana y un paulatino ascenso hacia la tarde, cuando se espera un clima agradable y sin precipitaciones . La mínima por la mañana será de solo 1°C y podría escalar hasta alcanzar los 17°C por la tarde.

El martes, la nubosidad será más notoria y las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 20 grados , aunque con viento moderado del oeste que puede sentirse con más fuerza en las zonas altas del valle. La temperatura más baja se estima que será de 3°C y la máxima de 19°C, mientras que se espera que las ráfagas de viento alcancen los 64 km/h.

Para el miércoles, el pronóstico indica un descenso leve en las máximas, con cielos mayormente despejados y condiciones más estables. Aunque la temperatura no superará los 2°C durante la mañana, por la tarde se estima que llegue a los 18°C. En cuanto al viento, se mantendrá durante gran parte de la jornada con ráfagas que rondaran entre los 54 km/h y 63 km/h.

En general, los vecinos del Alto Valle tendrán un inicio de semana con mañanas frescas y tardes templadas, un respiro climático en medio del invierno que, de todos modos, no estará exento de variaciones.