Comerciantes se quieren salvar con los enamorados

En una recorrida por locales céntricos, dueños y encargados explicaron que el operativo San Valentín comenzó la semana pasada para evitar pérdidas durante el feriado de Carnaval y que la variedad de productos exhibidos con precios que se adaptan a todos los bolsillos tentaran a una gran cantidad de clientes. Sin embargo, creen que las ventas podrían explotar durante la jornada de hoy gracias a los compradores de último momento, algo muy habitual.

Para los amantes tradicionales, el regalo perfecto continúa siendo un ramo de flores no sólo por su belleza, sino por el extenso rango de precios para elegir. En la Florería Cipolletti, uno de los locales más antiguos de la ciudad, el ramo va desde los $150 en adelante. La dueña, María del Carmen, explicó que el costo depende del tipo de arreglo que se realice y de la planta elegida por el cliente. La docena de rosas, por ejemplo, puede llegar a los $1300, pero una sola unidad vale sólo $100 sin arreglo y $130 con algún tipo de decoración.

No obstante, son muchos los que califican a la comida como el regalo perfecto para cualquier día de la semana. Para ellos, la panadería Miel y Canela, ubicada en Hipólito Yrigoyen 567, creó tres opciones para San Valentín: una picada para dos, una bandeja para el brindis y un desayuno para los golosos. Cecilia, la encargada, contó que cada una de ellas incluye copas de vino tinto o espumante, chops de cerveza o tazas con diferentes diseños y frases, un detalle que no pasa desapercibido y que llama mucho la atención de los clientes que quieren quedar bien con su ser amado.

A comer

El combo de la picada especial consiste en una bandeja con mantel, servilletas de tela, dos potes de cremas saborizadas, snacks, fiambres, quesos y palitos salados por un precio de $950. Por otra parte, el desayuno incluye una taza de cerámica, diferentes infusiones, una barra de cereal, jugo de fruta, una panera con saladitos, un minibudín de zanahoria, un alfajor de maicena, cuadraditos de frutos rojos, una minitorta brownie, entre otras exquisiteces por 900 pesos la simple y $1050 la doble.

El brindis trae una bandeja de madera, mantel, una copa para vino espumante, sandwichitos de miga, cremas para untar, grisines, trufas y bombones eróticos, galletitas, cupcakes y una minitorta a elección por 900 pesos. Si bien los precios no son los más económicos, todas las opciones tienen una gran variedad de productos para disfrutar de a dos, o más, según el caso.

$100 cuesta una flor pelada, sin ningún tipo de arreglo.

Eso es lo más barato que se encuentra en el rubro. Algo más estándar, una docena de rosas, por ejemplo, ronda los $1300. De igual modo, hay opciones para todos los bolsillos.

Opciones para los más originales, aquellos que quieren salir del molde

Hay personas que pueden considerar un fastidio la tarea de ir a comprar un regalo. Pero en el caso del Día de San Valentín, los originales y contemporáneos tienen una variedad infinita de opciones. En el local de Las Gauras, ubicado en la calle 9 de Julio, por caso, pueden conseguirse presentes para los amantes de los viajes como portapasaportes de todos los colores con frases inspiradoras para emprender nuevos rumbos con un valor de 490 pesos, y pequeños equipos de mate con diseños coloridos por $380. Esta es una manera elegante de salir de un apuro con un obsequio poco habitual, no muy caro y que muestra cierto conocimiento previo de la otra persona. Pero las alternativas también son muchas en cuanto a los rubros. Por ejemplo, las farmacias y perfumerías se sumaron a la ola de promociones para esta fecha. Los kits de cremas con perfumes de la misma marca, como los de Shakira o Agatha Ruiz de la Prada, van desde los $450 hasta los $860. Para los hombres, el conjunto de loción con un pote de crema para afeitar va desde los $400 hasta los $600. Este año, no hay excusas para no hacer un presente para el Día de los Enamorados. El amor a veces duele en el bolsillo.