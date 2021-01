Comerciantes aceptan restricciones y apuntan a la Justicia

El titular de la cámara local, José Luis Bunter, sostuvo los inspectores y la policía se ven sin posibilidad de cumplir con la fiscalización por no contar con órdenes que les permitan comprobar, sin tocar nada en el interior de los lugares visitados, si efectivamente se está desarrollando un evento festivo.

"No se si correspondería llamarlo allanamiento, porque solo sería poder entrar y observar. Hasta podría ingresar una sola persona de control. Porque lo que suele ocurrir es que los inspectores van a un lugar, no los dejan entrar y como los de adentro apagan la música y no hacen ruido, les dicen que no hay fiestas adentro. De este modo, resulta imposible fiscalizar", enfatizó.

fiesta clandestina patrulleros.jpeg

Manifestó que tanto de parte de los inspectores municipales, la Policía y hasta los fiscales de la ciudad hay un gran compromiso para que se puedan cumplir los controles a cabalidad, pero los jueces o la autoridad competente que corresponda no están respondiendo con la premura necesaria y así las inspecciones tienden a fracasar.

El dirigente enfatizó que con los horarios del toque de queda que se implementó el sector gastronómico ni el de los moteles serán demasiado afectados, aunque dijo que sería preferible, en lo posible, que los horarios previstos para El Bolsón y Las Grutas, que son mejores, se implementarán también en Cipolletti y el resto de la provincia.

Por otro lado, destacó los puntos de vista y el accionar que, en la lucha contra la pandemia, ha asumido el intendente Claudio Di Tella, que suele tener similares puntos de vista que su sector, en cuanto a que el foco de expansión del virus no está en la actividad mercantil.