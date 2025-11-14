Tren del Valle: cuáles son los servicios suspendidos y por qué
Los servicios están reducidos. Hay un cronograma especial que difundió la empresa.
Varios servicios del Tren del Valle permanecerán suspendidos esta semana y su funcionamiento estará afectado hasta nuevo aviso, según informó la empresa que opera el ramal regional.
La interrupción alcanza a los tramos que unen Plottier, Neuquén y Cipolletti, por lo que no circularán los trenes en los siguientes horarios:
Te puede interesar...
-
De Plottier a Cipolletti: 5:40
De Neuquén a Cipolletti: 6:26, 16:10 y 17:50
De Cipolletti a Neuquén: 7:00, 17:00 y 18:25
De Neuquén al Aeropuerto: 19:40
Un servicio diario durante la semana a Cipolletti
Por el momento, se informó que esta semana habrá únicamente un servicio habilitado. El tren saldrá de Neuquén a las 7:50 y regresará desde Cipolletti a las 8:30, hasta nuevo aviso.
Las causas de la suspensión es que sólo está funcionando una unidad, el coche motor 2502 está en reparación. Por el momento no hay fecha estimada para la normalización del servicio.
Leé más
Suspenden el servicio del Tren del Valle en Cipolletti: un sólo servicio habilitado ¿Hasta cuándo?
Cámara de Comercio Cipolletti: "Eliminar al monotributista es empujarlo a la clandestinidad"
Pehuenche ¿Por 10 años más?: Cómo será el servicio nuevo y que cambiará
-
TAGS
- Tren del Valle
- Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario