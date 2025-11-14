El clima en Cipolletti

Tren del Valle: cuáles son los servicios suspendidos y por qué

Los servicios están reducidos. Hay un cronograma especial que difundió la empresa.

Tren del Valle: cuáles son los servicios suspendidos y por qué

Varios servicios del Tren del Valle permanecerán suspendidos esta semana y su funcionamiento estará afectado hasta nuevo aviso, según informó la empresa que opera el ramal regional.

La interrupción alcanza a los tramos que unen Plottier, Neuquén y Cipolletti, por lo que no circularán los trenes en los siguientes horarios:

  • De Plottier a Cipolletti: 5:40

  • De Neuquén a Cipolletti: 6:26, 16:10 y 17:50

  • De Cipolletti a Neuquén: 7:00, 17:00 y 18:25

  • De Neuquén al Aeropuerto: 19:40

esquema tren del valle

Un servicio diario durante la semana a Cipolletti

Por el momento, se informó que esta semana habrá únicamente un servicio habilitado. El tren saldrá de Neuquén a las 7:50 y regresará desde Cipolletti a las 8:30, hasta nuevo aviso.

Las causas de la suspensión es que sólo está funcionando una unidad, el coche motor 2502 está en reparación. Por el momento no hay fecha estimada para la normalización del servicio.

