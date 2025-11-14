Cipolletti LMCipolletti Tren del Valle Tren del Valle: cuáles son los servicios suspendidos y por qué

Los servicios están reducidos. Hay un cronograma especial que difundió la empresa.







Varios servicios del Tren del Valle permanecerán suspendidos esta semana y su funcionamiento estará afectado hasta nuevo aviso, según informó la empresa que opera el ramal regional.

La interrupción alcanza a los tramos que unen Plottier, Neuquén y Cipolletti, por lo que no circularán los trenes en los siguientes horarios:

De Plottier a Cipolletti: 5:40

De Neuquén a Cipolletti: 6:26, 16:10 y 17:50

De Cipolletti a Neuquén: 7:00, 17:00 y 18:25

De Neuquén al Aeropuerto: 19:40 esquema tren del valle Un servicio diario durante la semana a Cipolletti Por el momento, se informó que esta semana habrá únicamente un servicio habilitado. El tren saldrá de Neuquén a las 7:50 y regresará desde Cipolletti a las 8:30, hasta nuevo aviso.