Tras el éxito de las papas a $1, llega otra promo imperdible en De La Tierra, mercado de frutas y verduras

El emprendimiento comercial, que sorprende con sus precios en Cipolletti, abrirá una nueva sucursal en General Roca y lo celebra con una promo imperdible.

Se viene otra superpromo en De la Tierra, mercado de frutas y verduras

El Mercado de Frutas y Verduras De La Tierra se prepara para la apertura de su nueva sucursal en General Roca con una oferta inigualable. Con la compra de $50.000, los vecinos podrán llevarse el maple de huevos a un precio increíble.

Hace algunos días, el local la rompió con una promoción única: las compras superiores a $40.000 se llevaron una bolsa de papas a $1. La propuesta tuvo un éxito arrasador y agotó el stock en tiempo récord.

Para mostrar su agradecimiento a la comunidad, De La Tierra lanzó una nueva oferta que promete superar el éxito reciente: quienes realicen una compra mínima de $50.000 podrán llevarse un maple de huevos a $1.

La promoción estará disponible desde el 22 de octubre hasta el 5 de noviembre (o hasta agotar stock de 12.000 maples, lo que suceda primero).

SFP Verdulerias de la Tierra Cipolletti (1) Sebastián Fariña Petersen

“Lo de las papas superó todas las expectativas. La respuesta de la gente fue increíble y en pocos días se agotaron todas las bolsas. Por eso quisimos agradecer ese apoyo con una nueva promoción que beneficie a las familias y comercios que nos eligen todos los días”, explicaron los representantes de la firma.

El emprendimiento nació de la mano de la familia De Caso y rápidamente se consolidó como uno de los puntos de venta más importantes del Alto Valle. La propuesta consiste en un servicio de venta directa y sin intermediarios: frutas, verduras y productos de almacén a precios que marcan la diferencia, atención cálida y un equipo que ya supera las 20 personas.

SFP Verdulerias de la Tierra Cipolletti (33) Sebastián Fariña Petersen

“Sabemos que los tiempos no son fáciles y que las familias buscan cuidar el bolsillo sin resignar calidad. Este tipo de acciones son nuestra forma de acompañar y agradecer la confianza que día a día recibimos”, agregaron desde la empresa.

Cómo funciona De la Tierra

El mercado abre todos los días de 9 a 21 y cuenta con dos accesos: por Tres Arroyos o bien por Toschi, doblando en Los Pinos en Cipolletti.

La experiencia es similar a la de un supermercado: los clientes toman un changuito, eligen sus productos y luego pasan por un amplio sector de cajas.

SFP Verdulerias de la Tierra Cipolletti (25) Sebastián Fariña Petersen

Además de frutas, verduras y huevos, también se pueden encontrar artículos de almacén como harinas, azúcar, salsas y muchas opciones más a un precio pensado para cuidar el bolsillo.

Un nuevo local en General Roca

Como si fuera poco, De la Tierra reafirma su compromiso con la comunidad y continúa expandiéndose por el Alto Valle. En los próximos días abrirá una nueva sucursal en la ciudad de General Roca, ubicada en 25 de Mayo y Kennedy, a tan solo 40 kilómetros de Cipolletti.

SFP Verdulerias de la Tierra Cipolletti (14) Sebastián Fariña Petersen

“Es un paso muy importante para seguir acercando nuestra propuesta a más vecinos del valle. Muy pronto vamos a estar inaugurando este nuevo espacio, con la misma calidad y las mismas ofertas que ya conocen”, adelantaron desde la firma con entusiasmo por la nueva apertura.

Con promociones únicas, atención cercana y precios imbatibles, De la Tierra busca brindar calidad, cercanía y precios que se notan.