Súper finde en el Ruca Che: los artistas que harán vibrar el estadio de Neuquén

Del 17 al 19 de octubre, el Ruca Che será testigo de tres noches únicas con grandes artistas nacionales que harán bailar a miles de fanáticos.

El Ruca Che será el lugar para recibir a miles de fanáticos que vibrarán al ritmo del rap, el pop y el cuarteto en un mismo fin de semana. El estadio ubicado en Antártida Argentina al 3900 será testigo de tres noches con grandes artistas sobre el escenario y miles de fans que disfrutarán de grandes espectáculos.

YSY A, Lali Espósito y Q’ Lokura serán los tres shows que recibirá el Ruca Che el fin de semana del Día de la Madre. Del 17 al 19 de octubre, los neuquinos serán protagonistas de un finde a pura música, desde el rap hasta el cuarteto y el pop de la mano de la artista del momento.

Después de agotar el Movistar Arena con su histórica presentación, YSY A será quien abra esta seguidilla de grandes viajes musicales en el estadio neuquino que cumplió 30 años. El referente indiscutido del movimiento urbano llega a la ciudad de Neuquén el 17 de octubre a las 21 horas.

El show incluirá canciones de todas las etapas de su carrera: desde los himnos que marcaron una generación, como “Quieren Más” o “Trap de Verdad”, hasta los hits de sus discos más recientes.

Las entradas están a la venta en protickets.com.ar y tienen un costo de $55.000. También se pueden adquirir en la boletería de Mood live, Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.

Embed - 05 - YSY A - A POR TODO (PROD. ONIRIA)

Lali Espósito: 18 de octubre

Al día siguiente, el 18 de octubre, Lali Espósito aterriza en la ciudad para desatar la locura con su nuevo álbum “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”. La cantante que disfruta de su éxito en España y terminará el lunes 13 de octubre su participación en La Voz Argentina (Telefe) recorrerá en su show los grandes éxitos de su carrera musical.

“Boomerang”, “Ego”, “Incondicional” y la insuperable y más reciente “Fanático” serán de las canciones que sonarán en el estadio.

Lali alcanzó el TOP 5 de los mejores debuts a nivel global y mantiene 7 canciones en el TOP 200 SEMANAL y su último álbum es uno de los más escuchados.

Las entradas están a la venta en protickets.com.ar y tienen un costo de $75.000. También se pueden adquirir en la boletería de Mood Live, Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.

Embed - Lali - FANÁTICO (Official video)

Q’ Lokura: 19 de octubre

En el marco del día de la madre, la banda de cuarteto Q’ Lokura se presentará y será el cierre de un fin de semana a pura música. Consolidada como una de las bandas más convocantes del país, llega a Neuquén el 19 de octubre a partir de las 21 horas.

Nico Sattler y Facu “Chino” Herrera, ambos ex integrantes de la banda Chipote durante 11 años, forman la banda cordobesa que nació en 2018 y hoy, gracias a la combinación del cuarteto moderno con el cuarteto tradicional propulsado por el acordeón, la rompe en todo el mundo.

Con cientos de millones de visualizaciones en Youtube y más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify, la banda tocó en Madrid, Mallorca, Valencia, Murcia, Barcelona y Málaga.

Los artistas con una joven carrera musical en ascenso lanzaron el tema “Mil preguntas” junto a Luck Ra y “Tu foto” con Valentino Merlo.

Las entradas están a la venta en protickets.com.ar y tienen un costo de $60.000. También se pueden adquirir en la boletería de Mood live, Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.