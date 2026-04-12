Sorpresas en el pronóstico del último domingo de "calorcito" en el Alto Valle

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada agradable, pero ya hay señales que el clima otoñal llegó para quedarse. Qué pasará con el viento.

El otoño empieza a hacerse notar en el Alto Valle aunque todavía deja algunos respiros de temperaturas agradables. Este domingo el pronóstico del tiempo indica que será una jornada típica de transición, con máximas templadas, pero con inestabilidad, el viento y una amplitud térmica que ya anticipa noches más frías.

De acuerdo a los datos difundidos por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , durante el día el tiempo se mostrará inestable, con presencia de nubosidad variable y algunos momentos de sol.

La temperatura máxima oscilará entre los 21°C y 24°C. En tanto que la mínima se ubicará entre los 8°C y 9°C, lo que configura una diferencia importante entre la mañana y la tarde.

Clima domingo 120426

El viento será otro de los protagonistas de la jornada. Se esperan velocidades sostenidas cercanas a los 20 a 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 kilómetros por hora, principalmente desde el sector sur.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a volverse más estables en cuanto a precipitaciones, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto y la temperatura descenderá de manera marcada.

Si bien no hay probabilidades de lluvias —se ubican entre el 0 y el 10 por ciento—, el escenario general será de tiempo cambiante, típico de esta época del año en el Alto Valle. Es decir, un domingo que no termina de definirse entre el cierre del verano y la instalación definitiva del otoño.

En ese sentido, la jornada se ubica dentro de lo que muchos consideran los “últimos calorcitos” antes del descenso más sostenido de las temperaturas.

Abril suele traer una baja progresiva en las máximas y, sobre todo, en las mínimas, algo que ya empieza a percibirse con mayor claridad en las primeras horas del día y durante la noche.

Pronóstico: cómo empieza la semana

El panorama para la semana confirma esa tendencia. El lunes se mantendrán condiciones similares, con una máxima que podría alcanzar los 25°C y una mínima de 12°C, en un contexto todavía inestable. El martes repetirá valores similares, con temperaturas agradables pero con nubosidad variable.

A partir del miércoles comenzará a notarse un leve descenso, con máximas en torno a los 24°C, mientras que el jueves volverá a ubicarse cerca de los 25°C, aunque sin estabilidad plena.

El viernes se notará un cambio mucho más evidente, con una máxima de 22°C, y el sábado ya se perfila como una jornada más fresca, con valores que rondarán los 19°C.

Pronóstico 2da semana abril26

Más allá de las variaciones diarias, el dato que empieza a consolidarse es la amplitud térmica, con mañanas y noches cada vez más frías en contraste con tardes todavía agradables. También se espera la persistencia del viento y la nubosidad variable, dos factores que suelen acompañar el avance del otoño en la región.

Así, Neuquén vive un momento de transición en el clima donde todavía algunas jornadas que recuerdan al verano, pero con señales cada vez más claras de que los días más frescos empiezan a instalarse de manera definitiva.