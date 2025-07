Segunda llegada de carne con hueso a Cipolletti: ¿Habrá rebajas significativas?

Desde la Cámara de Comercio de Cipolletti advirtieron que no hay registros de bajas del 30% en los cortes que ingresan a la ciudad.

Esta semana, se espera el ingreso de un segundo cargamento de carne con hueso, a Cipolletti y el Alto Valle . Sin embargo, desde el sector empresarial y comercial han salido al paso de rumores que indicaban una rebaja del 30% en los precios. Según los representantes del sector, estos descuentos significativos no se registrarán, y las expectativas de una caída de precios tan pronunciada deben ser vistas con cautela.

José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti (CIC), habló con LM Cipolletti para aclarar la situación. “No registramos un 30% más barato. Esto puede ser, pero no lo tenemos registrado nosotros como ingreso masivo. Puede haber alguna partida de asados remanentes de los frigoríficos exportadores que vengan más baratos, pero eso no quiere decir que vaya a haber una rebaja generalizada de esa magnitud”, afirmó Bunter, desmintiendo así los rumores que circulan en la región.