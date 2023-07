Rodríguez Larreta: "Hace 40 años que venimos a las piñas y necesitamos unidad"

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto serán, como nunca antes, un factor determinante para la elección del próximo gobierno nacional. Las principales alianzas electorales definirán sus candidatos en las PASO , entre ellas la coalición Juntos por el Cambio. La pelea voto a voto por la candidatura había traído a la ciudad a le precandidata a presidenta Patricia Bullrich y este sábado fue el turno de su contrincante, Horacio Rodríguez Larreta , quien inauguró local de campaña y ratificó su postura de no agresión porque “necesitamos unidad”.

El espacio que encabeza Rodríguez Larreta ganó las elecciones provinciales realizadas hasta el momento, lo que fortaleció la expectativa del espacio y la postura de no agresión del precandidato. Algo opuesto a la campaña que lleva adelante Bullrich. “El camino no es a las trompadas, la política no es una guerra nuclear. Hace 40 años que venimos a las piñas y necesitamos unidad”, insistió Rodríguez Larreta.