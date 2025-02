Rodrigo Buteler e intendentes de Juntos se sumaron al reclamo por Vaca Muerta Sur

“ Esta obra representa una oportunidad histórica, pero también es una obligación para las empresas cumplir con las reglas. Y las reglas son claras. No podemos permitir que se margine a las y los trabajadores rionegrinos. Vamos a defender cada puesto laboral para nuestra gente”, afirmaron en un comunicado conjunto.

Vaca Muerta Sur Vaca Muerta Sur, la esperanza de un futuro mejor para la provincia.

“El gobernador Weretilneck fue claro: si no se respetan los derechos de nuestros trabajadores, la obra no avanza. Y nosotros estamos firmes en esta postura. Queremos inversión y crecimiento, pero no a costa de los derechos de nuestra gente”, remarcaron.

Además, destacaron el acompañamiento del Gobierno Provincial en las gestiones para que se cumplan los compromisos asumidos por las empresas. “No es un capricho, es una obligación. Exigimos el cumplimiento de la ley y la garantía de que los puestos de trabajo queden en manos rionegrinas”, concluyeron.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, se sumó al reclamo por la contratación de mano de obra local. "Que fomentemos y alentemos las inversiones en Río Negro no quiere decir que nos puedan tomar el pelo incumpliendo lo que corresponde. Vamos a estar siempre defendiendo a los nuestros. Acompañamos este fuerte posicionamiento del Gobernador Weretilneck", expresó en sus redes sociales.

El reclamo de Weretilneck por Vaca Muerta Sur

El Gobierno de Río Negro informó el jueves que intimó a las empresas Techint, Sacde e YPF que llevan adelante la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur para que cumplan con la normativa que exige la contratación de mano de obra local. El propio Gobernador Weretilneck aseguró que "no puede ser que, del total de trabajadores en el obrador de Villa Regina, sólo el 30% fueran rionegrinos. Es una vergüenza que eso suceda y no lo permitiremos”.

“Que nadie se confunda aquí: el oleoducto se hace respetando a los rionegrinos o no se hace”, aseguró el gobernador.

El jueves se llevó a cabo una audiencia en Cipolletti en la que funcionarios del gobierno provincial reclamaron a las empresas que cumplan con la ley que contempla la contratación de mano de obra rionegrina en un 80% del total de los trabajadores.

Esta situación que no se viene cumpliendo y que culminó con una medida de fuerza del gremio UOCRA en el obrador ubicado en Villa Regina. De la audiencia participaron la secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz; el secretario de Relaciones Institucionales, Mario Figueroa; y representantes del consorcio Techint-Sacde y de YPF.

Similar situación se dio en lo que refiere al denominado Compre Rionegrino para Vaca Muerta Sur, que establece la prioridad de los comercios de la provincia a la hora de las compras de bienes y servicios que utilizan las empresas encargadas de la obra. En este marco, se exigió la inmediata regularización de todas estas situaciones, ya que caso contrario, se tomarán las medidas administrativas necesarias para lograr este objetivo.