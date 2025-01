Regino, el guardián de la plaza: "mirá a tu alrededor, es un desastre"

Hace 17 años que Regino cuida la plaza Mujeres Cipoleñas en el barrio El Manzanar. Hoy, no fue un día más para él.

" Llegué a la mañana, me encontré con todo esto. Un desastre ", cuenta con resignación. El lugar que todos los días riega, limpia y mantiene quedó irreconocible con árboles caídos y ramas esparcidas. El espacio, que antes respiraba tranquilidad y frescura, se vio transformado en un caos natural que afectó no solo la estructura, sino también el espíritu del lugar.

Placero de Mujeres Cipoleñas -Testimonios de tormenta en Cipolletti.mp4

"Te imaginas vos, todos los días estaba poniéndole ganas a esto y después llegás y te encontrás con todo este despelote", dice mientras recorre con la mirada cada rincón del espacio. No es la primera vez que le toca enfrentar una tormenta así, pero admite que esta vez fue diferente. "En 2014 tuvimos un temporal fuerte, pero este fue mucho más grande", recuerda.

La magnitud del viento fue tal que las ráfagas alcanzaron los 105 km/h. Este fenómeno climático, que afectó no solo la ciudad sino también toda la región del Alto Valle, dejó daños importantes en la infraestructura y la vegetación de la zona.

Temporal en Cipolletti -AC (11).jpg Regino es placero de hace 17 años, trabaja en el Municipio y es el encargado de mantener embellecido la plaza Mujeres Cipoleñas en el corazón del barrio El Manzanar. Anahi Cárdena

Uno de los árboles que cayó tenía 27 años. "Me dijo el vecino de la esquina que lo plantó él. El resto de los árboles tienen más o menos 12 años", lamenta Regino, consciente de que cada tronco que ahora está en el suelo era parte de la identidad del barrio, testigos de juegos de niños, tardes de mates y encuentros de los cipoleños.

El viento, aunque destructivo, también fue un recordatorio de la fuerza imparable de la naturaleza. A pesar del daño, Regino no se deja vencer. Sabe que la naturaleza es implacable y que no queda otra que seguir. "Contra la naturaleza no hay nada que hacer, así que hay que tomarlo con tranquilidad y seguir para adelante", reflexiona, con una calma que solo alguien que lleva años observando el comportamiento de la plaza puede tener.

Temporal en Cipolletti -AC (12).jpg Árboles con años y que formaban parte de la identidad del barrio, hoy son solo troncos caídos e irrecuperables. Anahi Cárdena

Ahora, espera la llegada de la cuadrilla municipal, encargada de retirar los restos de los árboles caídos y restaurar el lugar. "Después yo me encargo de limpiar la plaza, mantener, regar, como siempre. Ese es el trabajo que hago yo", afirma con la misma dedicación de siempre. La cuadrilla, compuesta por varios trabajadores municipales, se encarga de retirar lo que el viento dejó atrás.