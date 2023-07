Recordaron a José Maciel a 13 años del atentado fatal

Su hija Mariana, con fuertes cuestionamientos a la labor judicial, volvió a reclamar el esclarecimiento crimen, dado que hasta el momento y pese al tiempo transcurrido la investigación no ha logrado avances concretos. Ni siquiera se hallaron personas sospechadas, solo hipótesis irrelevantes. Hoy ellos se encuentran prácticamente solos en su reclamo.

“A la Justicia no le afectó nada ver una familia destrozada y ver un Cipolletti golpeado.

Para la Justicia no fue una bomba, no fue nada grave. Hoy queremos pedir justicia, que nos escuche, queremos culpables de una vez por todas. Hace 13 años venimos detrás de esto y nos dicen que no hay nada, que la causa va a quedar archivada”, manifestó la vecina.

“Queremos saber quién fue y para qué fue el atentado en la escuela de cadetes”, agregó.

En este sentido, también manifestó su contrariedad del gobierno provincial por no tener una intervención más firme.

Sostuvo que quiere que el gobierno exponga “porque la policía fue atacada”.

Acto por Maciel

Maciel era empleado municipal del área de servicios públicos y trabajaba en el sector de limpieza urbana. Esa madrugada la víctima barría el frente de la dependencia de la fuerza policial y encontró una bolsa. Al levantarla explotó, causándole la muerte.

Ante la falta de avances de la investigación, Mariana solicitó que quien tenga información sobre los posibles autores del atentado, la brinden.

Pidió que “el que tenga ganas de hablar y aportarnos algo, estamos a acá nosotras, en pie. Nunca es tarde para hablar”.

Aseveró que seguirán insistiendo para saber quiénes mató a su padre “Nunca vamos a bajar los brazos, por eso estamos acá”, aclaró.

El recorrido que tuvo la causa

La investigación por la muerte de Maciel tuvo en la mira distintas hipótesis que no condujeron a resultados concretos. Primero intervino la jueza Sonia Martín, quien transcurrido un tiempo declaró su incompetencia y la causa pasó a la justicia federal de Roca.

En ese ámbito surgió la teoría de que el atentado había sido ejecutado por un grupo terrorista denominado “Logia Lautaro”. Después apuntó a bandas de narcos, quienes habrían puesto la bomba para enviar un mensaje intimidatorio a la Brigada de Investigaciones de la Policía rionegrina.