Qué dice el pronóstico del tiempo para hoy en Cipolletti

Se espera una mañana fría, pero la temperatura irá en aumento y permitirá salir sin tanto abrigo durante la tarde.

Cipolletti y el resto del Alto Valle mantendrán un patrón climático estable y seco , con mañanas frías , tardes templadas y ausencia de precipitaciones al menos hasta el inicio de la próxima semana. Las condiciones meteorológicas permitirán una buena planificación de actividades al aire libre y traslados, especialmente durante el día.

Este jueves 7 de agosto , el tiempo en Cipolletti se presentará estable, con cielo mayormente despejado y temperaturas templadas por la tarde. En la capital provincial, la temperatura mínima será cercana a los 1°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En el Alto Valle , la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó cielo despejado durante toda la jornada, con temperaturas extremas entre –3°C al amanecer y máximas que rondarán los 14 a 16°C por la tarde. El viento se mantendrá leve, con dirección predominante del noreste. Las condiciones seguirán sin cambios significativos durante los próximos días.

En diálogo con medios regionales, especialistas del SMN recordaron que estos valores se encuentran dentro del comportamiento habitual del invierno neuquino. “Durante agosto todavía se observan jornadas con heladas por la mañana y tardes con temperaturas en ascenso, especialmente bajo cielo despejado”, indicaron.

El pronóstico de los próximos días

Para el viernes, se esperan mínimas cercanas a 1°C y máximas en torno a los 17°C. Cielo despejado y viento leve. El sábado, en tanto, la jornada algo más fresca, con mínima de 1°C y máxima estimada en 14°C. Sol brumoso durante todo el día. El domingo se espera un aumento de nubosidad. Las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 5°C y una máxima cercana a los 18°C.

La próxima semana comienza con un lunes ventoso, especialmente por la tarde, pero mucho más cálido. La temperatura máxima podría llegar a los 20°C, mientras que la mínima será de 8°C. Para la continuidad de la semana, mayormente soleado con nubosidad variable y descenso leve de las temperaturas. Las máximas oscilarán entre 14 y 18°C, con mínimas entre 2 y 4°C.