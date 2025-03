Protesta en Sanovo Greenpack: denuncian despidos y uso de cámaras para sanciones

Trabajadores de la papelera, protestaron por despidos y persecución laboral. La Ruta 151 no fue interrumpida al tránsito.

Despidos en Sanovo Greenpack.mp4

Sobre los recientes despidos, Beroiza detalló que uno de ellos fue "con causa", mientras que otro empleado, con 40 años de antigüedad en la empresa, fue despedido "sin recibir un centavo". Además, denunció que "las cámaras de seguridad están siendo utilizadas para despedir, amonestar y suspender a los trabajadores, lo que también es parte del reclamo".

El dirigente sindical remarcó que los conflictos con la empresa no son nuevos: "Siempre tenemos algún problema con esta empresa. Estamos haciendo esto para que sepan que estamos enojados por la situación que estamos viviendo. Además, no cumplen con el convenio, no cubren los puestos que deben cubrir y hay muchas otras irregularidades".

Los representantes de los trabajadores lograron concretar una reunión con la empresa, en la que esperan obtener respuestas. "Veremos qué sale de ahí y después decidiremos en asamblea qué medidas seguir. Si no hay ningún cambio de actitud por parte de la empresa, seguramente tomaremos medidas de fuerza", advirtió Beroiza.

Trabajadores papelera Cipolletti (1).png Los trabajadores de la empresa denunciaron despidos y ser perseguidos a través de las cámaras de seguridad, sumado al incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. Alejo Maimo

Trabajadores molestos con la empresa

Por su parte, Alfredo Albelda, trabajador de la planta, expresó su descontento con la falta de diálogo: "Tratamos de hablar con la fábrica y hoy, después de tres meses, nos recibieron. Cortaron el diálogo, cortaron la paz social. Nosotros queremos hacer un reclamo pacífico, pero si no tenemos otra respuesta, haremos un paro".

Sobre la utilización de las cámaras de seguridad, Albelda señaló: "Las pusieron con el objetivo de cuidar el patrimonio de la empresa, pero ahora las están usando en contra nuestra para despedir compañeros, de manera que consideramos ilegal".

Otro punto de conflicto es el incumplimiento de la categoría laboral dentro de la fábrica. "Hay un corrimiento de categoría que la empresa no está cumpliendo. La Federación y el sindicato indican una cosa y la empresa hace otra, de manera incorrecta", denunció el trabajador.

La manifestación se llevó a cabo en la entrada de la fábrica sin impedir el ingreso o salida del personal y sin interrumpir el tránsito sobre la ruta 151, que circuló con normalidad bajo la supervisión de agentes de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro. Ahora, los trabajadores aguardan el resultado de la reunión con la empresa para definir los próximos pasos en su plan de lucha.