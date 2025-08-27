Pronóstico para Cipolletti: se adelanta la "primavera" en pleno agosto

Ascenderá la temperatura en el Alto Valle. Aunque no será por mucho tiempo porque el tiempo amenaza con un finde frío y lluvioso.

Tras un finde mayormente nublado y ventoso, para los próximos días de fines de agosto se espera que cambien las condiciones meteorológicas El pronóstico anticipa para Cipolletti tardes templadas, prácticamente una “primavera” en este impredecible invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipó para este miércoles un ascenso de la temperatura para Cipolletti y el resto del Alto Valle. Durante esta madrugada la temperatura estará en los 10m grados bajo un cielo algo nublado y viento leve proveniente del sector norte. En horas de la mañana descenderá a los 7 grados y prácticamente estará sin viento. Por la tarde la temperatura ascenderá y alcanzará los 23 grados de máxima con viento de hasta 22 kilómetros por hora bajo un cielo parcialmente nublado. Hacia la noche descenderá la temperatura a los 18 grados en la región.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) también pronosticó tiempo bueno, soleado y calmo. Se anticipa un ascenso de la temperatura con tardes cálidas en los valles, meseta y la costa. Estas condiciones se mantendrán en los próximos días. Serán días de primavera. Sin embargo, anticipa frio polar hacia el fin de semana . Habrá períodos inestables con tormentas y luego lluvias. También anuncia nevadas débiles en cordillera y neviscas en región sur rionegrina con vientos del sur sudeste.

image

Ascenso de la temperatura en Cipolletti y la región

Para el jueves se espera que el aumento de la temperatura alcance su máxima en lo que va de este semestre. El SMN pronosticó cielo parcialmente nublado por la madrugada con una temperatura de 16 grados y sin viento; mientras que durante la mañana cambiará a un cielo mayormente nublado y una temperatura que se mantendrá en los 16 grados.

Por la tarde la temperatura ascenderá a los 25 grados de máxima bajo un cielo mayormente nublado con viento débil. En la noche la temperatura descenderá a los 15 grados y seguirá el viento débil del sector norte.

La AIC pronosticó para el jueves cielo cubierto durante el día con una temperatura de 24 grados de máxima y viento leve; en tanto que durante la noche la temperatura descenderá a los 6 grados y cielo en calma.

¿Aire polar?

Estas condiciones cambiarán hacia el fin de semana. Se prevé que desciendan las temperaturas en la región. Ya para el viernes se esperan chaparrones y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora con una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados.

Para el sábado la mínima será de 3 grados y la máxima de 10 grados. Estará inestable también con chaparrones por la mañana y lluvias aisladas durante la tarde y noche bajo un viento leve.

Por su parte, la AIC anticipa que tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones para el viernes con una temperatura de 21 grados de máxima y 5 grados de mínima. Soplará fuerte el viento, próximo a los 60 kilómetros por hora. Para el sábado seguirá el cielo cubierto con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 10 grados. El viento será moderado y las ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora.