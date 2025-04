Pescaderías: el Municipio intensifica los controles

Desde el área se están realizando operativos que contemplan un exhaustivo control higiénico, sanitario, bromatológico y documental , con el objetivo de asegurar que la comercialización de estos productos no represente un riesgo para la salud de los consumidores. En este sentido, se revisa la habilitación vehicular para el transporte de productos del mar, las condiciones de la mercadería, la compatibilidad de carga, la temperatura de conservación, registros, fechas de vencimiento y remitos o facturación .

El listado de pescaderías habilitadas en la ciudad es el siguiente:

Mi Pescadería , Mengelle 1022

, Mengelle 1022 El Pulpito , Brentana 102

, Brentana 102 El Buen Puerto , Río Negro 2525

, Río Negro 2525 La Pescadería de Cipolletti , Belgrano 7

, Belgrano 7 Puerto Azul , Mengelle 823

, Mengelle 823 Golfo Azul , Pacheco 79

, Pacheco 79 La Pescadería de Ana , La Esmeralda 944

, La Esmeralda 944 Almar , Brentana 612

, Brentana 612 Marazul , Naciones Unidas 699

, Naciones Unidas 699 Pescadería de Cipolletti , Collón Cura 542

, Collón Cura 542 Nuevo Puerto, Mengelle 653

Cómo identificar un pescado fresco

El pescado es un alimento altamente perecedero y puede sufrir alteraciones rápidamente si no se conserva adecuadamente. Por eso, resulta fundamental saber identificar un producto en buen estado. El pescado fresco debe tener un olor suave a mar, nunca a amoníaco; ojos brillantes y no hundidos; agallas rojas y adheridas al cuerpo; carne firme, con pigmentación viva; columna vertebral firme y sangre de color rojo brillante. Un color marrón en la sangre puede indicar que el producto no es fresco.

En el caso de adquirir estos productos en supermercados o autoservicios, se recomienda verificar que estén envasados, rotulados y congelados, respetando la cadena de frío y las condiciones de almacenamiento.

Desde la Secretaría remarcan que estos controles no solo tienen un fin preventivo, sino que son una herramienta clave para preservar la salud pública. Ante cualquier irregularidad, los vecinos pueden comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano llamando al 147 o al teléfono 299-6832559 para realizar denuncias o efectuar consultas.