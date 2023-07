Parque de nieve en Primeros Pinos: piden que la gente no vaya

Desde hace tiempo el parque de nieve no solo no está habilitado, sino que se encuentra en completo estado de abandono con su emblemática hostería y confitería en ruinas, luego de años de vandalismo. Pese a eso, cada invierno ese escenario continúa tentando a quienes desean tener un primer contacto con la joyita invernal. Ubicado a 50 kilómetros al oeste de la mencionada localidad neuquina, ofrece un paraíso blanco al alcance de la mano. Ahí, justo cuando la cordillera comienza a insinuar su potencial con las primeras elevaciones y bosques de araucarias milenarias, características de la zona.

Primeros Pinos

En agosto del año pasado, la Dirección de Defensa Civil decidió cerrar la conexión por Ruta 13, desde Zapala, para evitar accidentes viales y situaciones desafortunadas en el mismo parque, dado que se encuentra completamente abandonado. Lo hizo de manera excepcional, durante un fin de semana en el que se produjo un temporal de nieve. En ese marco, Roberto Moreno, director del organismo a nivel local, justificó la medida al mencionar la actitud imprudente de muchas familias que se suelen quedar hasta las últimas horas de la tarde y luego "no se sabe si bajaron o no". “La zona de Primeros Pinos es amplia y hay sectores donde se corren determinados riesgos si uno se aleja. Se pueden caer a un barranco o bien a un río”, ejemplificó.

En sintonía, este lunes, la secretaría de Gobierno, Modernización y Turismo del Municipio de Zapala, María Belén Aragón, le pidió a residentes y turistas que no acudan al parque dado que, al no estar habilitado, no está garantizada la seguridad.

"Si pasa algo no están dadas las condiciones de primeros auxilios. Me remonto al año 2015 cuando un adolescente de 18 murió haciendo snowboard fuera de pista, aún estando habilitado el parque", dijo, en diálogo con LMNeuquén, haciendo alusión a Gonzalo Martínez, quien cayó al arroyo La Cascada, cerca del complejo. "El rescate fue terrible porque no se podía acceder a ese sector. No hay que desestimar la peligrosidad e insistir en que las personas no vayan porque cuando está muy nevado no se identifican los lugares y no se dan cuenta el riesgo que corren", recalcó.

Buscan que se reactive

Luego de aclarar que el complejo no quedó como reserva natural con control militar, tal como publicaron algunos medios meses atrás, Aragón subrayó: "El Ejército tiene su área natural, pero por fuera de lo que es el Parque Primeros Pinos".

En ese contexto, recordó que la habilitación del lugar corre por cuenta del Estado provincial, mientras que el control de la concesión de servicios está a cargo del Municipio - desde 2011 y hasta 2027-, "por una cuestión de cercanía". La propiedad del predio es del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

La funcionaria contó que el año pasado fracasó un proceso de licitación, lo que dio lugar a que el Municipio contemple la posibilidad de una contratación directa, si es que logran dan con un proyecto que cumpla con los requisitos de seguridad e higiene y en materia sanitaria, más allá de los servicios de gastronomía y entretenimiento.

Primeros Pinos

"Nosotros estamos recibiendo propuestas. Algunas son muy poco serias. Otras, son un poco más serias pero piden una gran inversión por parte del Municipio para refaccionar la hostería y la confitería, a lo que nosotros decimos que no porque no es de Zapala el parque. No podemos justificarlo ante en Tribunal de Cuentas. Entiendo que eso tiene que ir por cuenta de Provincia que es el titular del dominio", comentó.

"Más allá de eso, estamos hablando con dos personas. Una de ellas tiene varios emprendimientos en Zapala. La otra, si bien es argentina, actualmente vive en Andorra porque tiene una concesión allá. En agosto va a venir a charlar sobre el tema. Si Dios quiere el año que viene estaría habilitado al menos el centro de esquí con la confitería, sanitarios y una ambulancia", añadió.

Si bien el Municipio no calculó cuánto dinero hay que invertir para poner a punto el predio, cuenta con la estimación -de 1 millón de dólares- que realizó un posible inversor para refaccionar solamente la confitería. "La idea es que la obra contemple, en el plazo de cinco años, la habilitación de la hostería. Nosotros propiciamos eso, aunque no sean muchas plazas", dijo sobre la estructura que en otras épocas brindó alojamiento con 14 habitaciones y que hoy se encuentra saqueada y destrozada.

Primeros Pinos

La concesión de Primero Pinos abarca a su vez baños, una posta sanitaria y un espacio para montar un rental esquí, cuyas edificaciones "se encuentran en condiciones". El predio incluye una segunda confitería, "lo que se llamaba antes El Cosaco", pero como "siempre estuvo mal diseñada y nunca fue funcional", el Municipio no pide que el próximo concesionario realice una mejora en ese espacio.

Oportunidad

"Como primer punto de contacto con la nieve, Primeros Pinos es genial. Hablo de quienes juegan con trineos y también de quienes recién empiezan a esquiar o hacer snowboard. Ahora están a pleno los paseos con raquetas de nieve. Si bien no se van a manejar los valores que se están manejando en los diferentes cerros, puedo asegurar que la concurrencia que tiene este lugar es importante", advirtió Aragón ponderando el potencial económico del parque que atrae al público familiar, principalmente del Alto Valle.

Más allá de eso, Aragón subrayó que el proyecto debe ir más allá de los atractivos invernales y, complementariamente, contar con un amplio menú de actividades y servicios para brindar en todas las épocas del año como: trekking, cabalgatas o mountain bike. En ese sentido, la funcionaria destacó los paisajes que se pueden apreciar en ese tipo de travesías, además de sugerir la posibilidad instalar un parque aéreo.

Primeros pinos

Cabe recordar que, en 2015, desde NeuquénTur promocionaban Primeros Pinos con sus dos pistas, un medio de elevación de arrastre y su escuela de esquí. "Para esta temporada estará habilitado el Restaurant El Refugio, donde se podrá degustar de variada gastronomía acompañado de distintos espectáculos o eventos", agregaban en el texto.