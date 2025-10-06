Paro de Unter: hubo manifestación y demoras en Ruta 65

El gremio se manifestó en distintas ciudades de la provincia en el inicio de 48 horas de paro. La huelga concluirá el martes.

En el inicio de la segunda jornada de paro docente, las seccionales de Cipolletti y Allen de la Unter se manifiestan en la Ruta 65 panfleteada en Ruta 65 . El Gobierno provincial anunció que continuará la paritaria, pero el gremio docente confirmó las 48 horas de huelga para el inicio de la semana.

El sindicato de maestros había definido "acciones locales" para acompañar la medida de fuerza -que tuvo un primer paro el jueves-. En Viedma y Roca hubo una ocupación pacífica del Consejo Escolar , mientras que en Bariloche la Unter realizó una manifestación frente al hospital.

La seccional Cipolletti, en tanto, se unió a la de Allen para realizar una panfleteada en la Ruta 65 , a la altura de Puente 83. Si bien no hubo corte al tránsito, sí se registraron demoras.

La protesta "es la consecuencia del ninguneo del gobierno provincial, porque es mentira que nuestros salarios son de los mejores del país. Tenemos cada vez más compañeros endeudados para poder cubrir sus gastos", manifestaron desde el gremio.

La convocatoria del Gobierno a Unter

Como respuesta institucional, el Ministerio de Educación habilitó el botón de presentismo en su sitio web. Los docentes podrán registrar su asistencia laboral este lunes 6 de octubre a través del portal “Trámites y Consultas”, para evitar que se vea afectada la liquidación salarial en el marco de la medida de fuerza.

Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla.

Es importante tener en cuenta que todos los y las docentes deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado.

La adhesión al paro sería menor a la de huelgas anteriores. Fuentes de Unter afirmaron que participa el 75 por ciento de los maestros cuando, habitualmente, la adhesión es cercana al 90%.

Asimismo, Educación convocó a paritarias para el 9 de octubre a las 14, en la sede de la secretaría de Trabajo para continuar discutiendo la pauta salarial.