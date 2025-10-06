Viento y ascenso de la temperatura en Cipolletti: qué dice el pronóstico para el comienzo de la semana

El pronóstico anticipa días soleados con ráfagas intensas y un marcado aumento térmico hacia mitad de semana. En el interior, habrá condiciones más inestables.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico para los próximos días en Cipolletti y la región . El Alto Valle se preparan para una semana con viento moderado a fuerte , ascenso progresivo de la temperatura y condiciones mayormente estables.

De acuerdo con el reporte del organismo, el lunes se presentará ventoso, con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre 9 °C de mínima y 22 °C de máxima . Las ráfagas del oeste podrían alcanzar los 55 km/h durante la tarde, especialmente en la zona de bardas y accesos a la ciudad.

El martes continuará con características similares, aunque con mayor amplitud térmica . El cielo se mantendrá parcialmente soleado, y la temperatura alcanzará los 25 °C , mientras que el viento persistirá, con ráfagas en torno a los 50 km/h . Será una jornada ideal para actividades al aire libre durante la mañana, aunque por la tarde las condiciones podrían tornarse molestas por la intensidad del viento.

Viento aéreo .jpg El pronóstico del tiempo anticipa días con viento en Cipolletti.

Hacia el miércoles, la AIC anticipa un aumento marcado de las temperaturas, con máximas que rondarán los 30 °C. El cielo estará mayormente nublado, aunque el viento no cederá: las ráfagas seguirán soplando desde el oeste, superando en algunos sectores los 60 km/h. En Cipolletti alrededores, se espera una jornada cálida y con baja humedad.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

El organismo recordó que ante el incremento de la intensidad del viento, es importante asegurar objetos sueltos en patios o balcones, evitar fogones al aire libre y mantener precaución al conducir, en especial en zonas de bardas o rutas con tránsito pesado. Además, se sugiere consultar periódicamente las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones podrían variar hacia el fin de semana por el ingreso de un frente frío.

De esta manera, la AIC anticipa una semana de contrastes: calor y viento en el valle, frío y humedad en la cordillera. La primavera em la región se muestra en su versión más clásica, con jornadas templadas, cielos despejados y el viento patagónico como principal protagonista.