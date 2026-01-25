Ola de calor en Cipolletti: el clima no dará tregua esta semana y podría llegar a cifras récord

Se espera una semana con altas temperaturas y un claro ascenso hacia el fin de semana. En algunos días superaría los 40°C.

Luego de una semana en la que las temperaturas variaron pero no bajaron de los 30°C en Cipolletti. Este lunes, el clima será distinto y la ola de calor dará una tregua , pero solo este día . Ya que de cara a las próximas jornadas, las temperaturas irán en aumento y se podrían registrar récords en los termómetros hacia el fin de semana.

Según informó el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, este lunes se espera una máxima de 33°C en la ciudad , mayormente soleado y con baja probabilidad de vientos. Tan solo podría haber pequeñas ráfagas de hasta 35 km/h.

Mientras que para la noche la temperatura descendería hacia los 15°C . Con una mayor presencia de vientos, ya que las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h.

Ola de calor: las temperaturas récord que se esperan en Cipolletti

Luego de una baja este lunes, los próximos días el calor irá en ascenso y crecerá las probabilidades de lluvia. Para el martes se esperan 37°C y estará mayormente nublado. Sin embargo, no habría presencia de viento. Mientras que para la noche, la temperatura disminuiría hasta los 16°C.

De cara al miércoles, continuará el aumento y la temperatura podría llegar a los 38°C con cierta probabilidad de lluvias e inestabilidad. Para la noche, el calor disminuiría y la temperatura sería de 20°C.

El jueves uno de los días más calurosos de la semana, con una máxima de 41°C. El cielo continuaría inestable con probabilidad de lluvias. Sin embargo, para la noche se despejaría y las temperaturas podrían bajar unos 10°C.

Aunque el viernes todo continuaría en similares condiciones, con otra cifra récord. Se espera una máxima de 42°C, siendo uno de los récords desde que comenzó el año. Aunque el clima será más inestable. Crecen las probabilidades de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones. Además de que las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 62 km/h. Ya para la noche, se mantienen las condiciones pero hay probabilidades de granizo.