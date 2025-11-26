Murió Pulgoso, el perro que se hizo amar por todo Allen y Cipolletti

En la Comisaría 33 y muchos vecinos de Allen lo despiden con enorme tristeza. En Cipolletti también lo cuidaron y se encariñaron con él. Su historia.

“Hiciste de la comisaría un lugar distinto”, lo reconocen desde la sede policial de Allen en la que habitaba y su presencia marcó un antes y un después. Su ausencia ya se nota demasiado. Todo es dolor en la fuerza policial y en la vecina ciudad por la muerte de Pulgoso , el perro que se hizo amar por los efectivos de seguridad y por los vecinos.

“Gracias por el acompañamiento en patrullar la Comisaria, en alegrar las mañanas de trabajo, en hacer que el día sea mejor después de cada allanamiento, rescate, recorrido y llegar a verte con tu carácter, tu ternura …”, reza en otro pasaje el sentido comunicado que difundió por redes un allegado a la Comisaría 33 allense al despedir a un amigo.

Es que Pulgoso era eso . Celoso y guardián cuando tenía que serlo para “reforzar” los operativos. Comprometido con la causa y conocedor del contexto, pero también con su extrema bondad y amor incondicional hacia cada uno de los integrantes de la seccional.

“Un perro amado y querido por toda la Comisaria, este último tiempo se mostró el amor que todos tenían con vos. Lamentablemente hoy nos dejaste con un gusto amargo al dar tu ultimo respiro”, amplía el emotivo texto con el que los uniformados le brindan el último adiós.

“Te vamos a extrañar. Gracias Anahí, Taty, Sol, a los agentes que lo llevaban a sus estudios a Cipolletti por estar atentos a él y cuidarlo. Gracias Gabi Van por las autorizaciones y a la veterinaria El Candil de Cipo por su trato. Hasta pronto nuestro gran agente”, finaliza el texto que hace lagrimear a todo aquel que tiene o tuvo una mascota y sabe lo que son capaces de dar estos bellos animales.

Se fue el mejor amigo de la Comisaría 33 y de todo Allen. Se lo llora también en la vete de Cipolletti. Gracias por tanto Pulgoso. Un súper agente. ¡Hasta siempre!

La Juana, la perra callejera que conquistó a la policía de Cipolletti

Tiempo atrás contamos la historia de La Juana, otra perra que encontró su lugar en el mundo en una comisaría, en este caso de Cipolletti.

Se apareció, de repente, una noche de 2019. Tenía mucho hambre y estaba súper flaca. Bastaron unas tiernas y compradoras miradas al oficial de turno para comenzar a ganarse un lugar en la Cuarta de calle Roca. Nadie la reclamó y así nació su llamativa historia en la fuerza policial de la perrita más guardiana de todo Cipolletti.

Los uniformados, chochos con ella por su carisma y picardía, debatieron sobre distintas opciones de nombre hasta bautizarla como “La Juana”, una de las mascotas más populares del centro de la ciudad.

La Juana en Cipo La Juana al frente de uno de los operativos policiales.

Se la solía ver caminando a la par de los policías que controlan las congestionadas calles, también sentada al lado de alguno de ellos en operativos de tránsito o en la puerta de los bancos esperando largas horas que algún efectivo culmine el trámite.

Estiman en esa sede policial que esta hermosa mestiza tendría unos 12 años y vino a ocupar el vacío que dejó la trágica muerte de Huma, una gatita que había quedado huérfana tras un allanamiento, fue adoptada por la Cuarta y perdió la vida en el techo del destacamento intentando dar caza a una hábil paloma.

Juanita perra de la Comisaria Cuarta01.jpg

Hay anécdotas famosas de sus travesuras. “Es algo bastante pintoresco en la Comisaría, la queremos mucho aunque a veces ‘se las manda’... Recuerdo que cuando se inauguró el césped de la cancha de Cipolletti, empezó a hacer pozos, no paraba de excavar y no quedó otra que llevarla de nuevo a la comisaría”, relató en su momento el comisario José González.