A cuánto se consiguen el cordero patagónico y el lechón en Cipolletti a un mes de las fiestas

Crece la demanda en esta época del año y aquí vas a conocer dónde se venden a un precio razonable.

El cordero patagónico, un clásico de las despedidas de años y de las fiestas.

A un mes exacto de Navidad, en los supermercados y comercios cipoleños ya empieza a palparse el clima de fiesta, al menos desde el decorado, los productos de ocasión y las ofertas .

Al mismo tiempo, en las familias comienza a debatirse el menú para esas jornadas de celebraciones o las despedidas de año. No son pocos los previsores que compran con tiempo.

En este contexto, el cordero patagónico y el lechón se convierten en un clásico de la época y, entonces, quisimos conocer cuánto cuestan esos manjares en algunos negocios de nuestra ciudad.

lechón El lechón a la parrilla requiere de varias horas de cocción. Pero "es una manteca".

Pues bien, por un lado cabe señalar que no todos disponen de un amplio stock actualmente y, en algunos lugares, ya sea mayoristas o minoristas, “estamos esperando a los próximos días que lleguen en forma más masiva”, como cuenta un empleado de VEA a LMC.

En uno de los comercios donde se consiguen en cantidad y a precio razonable es en el ChangoMas de calle Bolivia, que hoy ofrece el kilo de Cordero a $ 13.900. Se puede llevar entero o también está la alternativa del trozado.

Allí mismo medio lechón congelado tiene un valor de $ 14.900 el kilo. “Ambas carnes son muy elegidas por los clientes. Vienen del frigorífico y cada vez preguntan más”, confía una de las supervisoras a este portal.

lechón y cordero El cordero a $ 13.900 el kilo y el lechón a 1000 pesos más en un super de calle Bolivia.

En tanto, en su competidor VEA, en 9 de Julio, se consigue el cordero entero a razón de $ 17.000 el kilo. "Conviene llevarlo ahora porque acordate que en una semana aumenta", aconsejaba un hombre a su pareja en plena compra.

Por su parte, en la mayoría de las sucursales de La Anómina resulta más fácil encontrar cordero trozado en valores similares a los ya referidos. Y abundan las ofertas de cerdo pero no entero sino en cortes tipo carré sin hueso, bondiola o salomillo.

Crece la demanda y falta stock de lechón y cordero

Por su parte en las carnicerías también aumenta la demanda en estas fechas y "muchos vecinos que habitualmente consumen otro tipo de carne consultan por el lechón y el cordero".

“Hasta el momento no tenemos cordero, sí más cerca de las fiestas habrá stock. ¿El último precio que manejamos acá días pasados? $ 14.500 el kilo", explican desde carnicería Kupal.

Tampoco cuentan, por lo pronto, con esas delicias culinarias en Pilotti de calle Esmeralda, dónde sí se podía conseguir "pulpa de cerdo" y otros cortes porcinos.

Una opción “superadora” son los lechones y corderos criados "naturalmente, sin nada raro" en las granjas aunque el precio pueda variar en algunos casos.

"Es otra cosa, no se puede comparar. Otra calidad, otro gusto. A mí los clientes me encargan con tiempo porque me quedo sin mercadería", explica Carlos Hernández, un conocido chacarero de Allen que los comercializa.

cordero

"Cordero hay ahora mismo, lechones están chiquitos aún y van a estar para fin de año. El kilo de cordero vale 13 mil pesos y son muy buenos, para recomendar", se autopromociona el hombre, referente en el sector, reivindicando la alimentación que reciben los animales en su establecimiento que, asegura, "hace la diferencia".

Donde sí hay lechones "es en la zona de Cinco Saltos y Contralmirante Cordero, en las granjas de acá está a 120 mil pesos uno de 9 ó 10 kilos", indica Cristina, que hasta hace poco criaba con el recordado y estimado Rigo. Es decir, a razón de 12 mil pesos el kilo.

En la antesala de las fiestas, muchos vecinos no quieren jugar con fuego y se adelantan con las compras para no quedarse sin lechón ni cordero. ¿Vos qué preferís?