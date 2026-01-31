Multas por baldíos sin mantenimiento: cuántos cipoleños tendrán castigos millonarios

El Municipio avanza con la campaña de desmalezamiento. Los lotes privados sin mantenimiento se limpian sin consulta previa y se cobra el servicio, más una multa, a los propietarios.

El Municipio de Cipolletti continúa reforzando los trabajos de limpieza de terrenos públicos y privados a través de la campaña de desmalezamiento, con el objetivo de prevenir microbasurales y la proliferación de insectos. En los terrenos privados se cobran multas que pueden ser millonarias.

Dichas tareas se realizan durante todo el año y se refuerzan durante el período comprendido por los meses de diciembre, enero y febrero. Desde diciembre a la fecha se desmalezaron más de 80 terrenos privados .

Las tareas de desmalezamiento de terrenos privados realizadas por el Municipio son cobradas a sus propietarios según la normativa vigente. El costo del desmalezamiento realizado por el Estado asciende a $8.600 por metro cuadrado , monto que se incorpora directamente a las tasas municipales. Además, se establece una infracción del 50% del valor del servicio para quienes incumplan con el mantenimiento exigido.

"Las multas aplicadas son millonarias por lo que se recomienda mantener los terrenos limpios y cercados, según lo establecido por la Ordenanza 469/22 del Código Fiscal. Se debe cortar la maleza al menos una vez por mes, a fin de evitar su crecimiento desmedido", manifestaron desde el Ejecutivo

Baldíos privados

Se recuerda a los propietarios de terrenos baldíos que es su responsabilidad realizar tareas anuales de desmalezamiento para evitar la proliferación de insectos, hechos de inseguridad, incendios y la formación de microbasurales.

Desde la Dirección de Recaudaciones se indicó que, en los casos en que el Municipio proceda a realizar el desmalezamiento, el monto incluido en las tasas municipales se calcula por metro cuadrado de superficie del terreno, variando mensualmente en función del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Desmalezamiento de espacios públicos

Diariamente se realizan tareas de desmalezamiento sobre espacios públicos como calles rurales, accesos a la ciudad, zonas aledañas a rutas, urbanizaciones incipientes, terrenos baldíos sin cerramientos y terrenos fiscales. En promedio, se desmalezan más de 300.000 m² mensuales.

A través de la línea municipal 147, la Central de Atención al Ciudadano gratuita, se reciben denuncias sobre terrenos privados sin desmalezar. También vía WhatsApp mediante el Chatbot al 299-5720565.

Fernández Oro también multa por baldíos sin cuidado

La Municipalidad de Fernández Oro reforzó los controles en terrenos baldíos descuidados y continúa con los desmalezamientos compulsivos en distintos barrios de la localidad. Advirtió que se aplicarán multas millonarias a los propietarios que incumplan con el cerramiento y limpieza obligatoria del lote.

Desde el ejecutivo local recordaron que cada propietario es el responsable del mantenimiento de su terreno, obligación establecida por la Ordenanza Nº 428-CDM/13. El incumplimiento constituye una infracción y habilita la intervención del Estado local, con la posterior aplicación de sanciones económicas.

Según lo informado, las multas pueden superar los dos millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la falta y de los antecedentes del lote. Además, cuando el municipio realiza el desmalezamiento de manera compulsiva, el costo de esos trabajos se imputa al dueño del terreno.

Ese gasto se calcula sobre el 75% del valor anual de las tasas por servicios retributivos, al que se suma la multa correspondiente, una combinación que eleva significativamente el monto final que debe afrontar el propietario infractor.