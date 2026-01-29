Más de mil carnets en un mes: Cipolletti logró un récord en emisión de licencias

Cipolletti cierra un enero histórico en trámites de licencias, con turnos digitales, renovación express y un sistema más ágil para los vecinos.

Durante el primer mes del año, la ciudad tuvo un récord de emisiones de licencias de conducir.

El primer mes del año marcó un hito para el área de Transporte del Municipio de Cipolletti . Según informó la Secretaría de Fiscalización, durante enero se alcanzó un récord histórico en la emisión y renovación de licencias de conducir, con más de mil carnets tramitados en apenas 29 días.

El dato refleja no solo una alta demanda, propia del receso estival y la vuelta progresiva a las rutinas laborales, sino también el impacto positivo de un sistema que apuesta a la digitalización y a la mejora de la atención al vecino.

Desde el Ejecutivo cipoleño destacaron que este salto en la cantidad de trámites fue posible gracias a la implementación del turnero online, una herramienta que permitió ordenar la demanda, reducir tiempos de espera y brindar un servicio más eficiente. El sistema, disponible de manera permanente en la web oficial del Municipio , ofrece la posibilidad de elegir día y horario para realizar el trámite, evitando filas presenciales y facilitando la organización de quienes necesitan obtener o renovar su licencia.

Actualmente, la renovación y emisión de licencias de conducir puede realizarse en dos puntos de la ciudad: la delegación de calle Brentana 571 y la del Distrito Vecinal Noreste, ubicada en la intersección de Domingo Savio y Las Jarillas. En ambos casos, la atención se lleva adelante exclusivamente con turno previo, una modalidad que busca garantizar una atención más rápida, ordenada y de calidad.

ECP MUNICIPALIDAD (24) Si bien los trámites se pueden gestionar online, sigue disponible la atención en la delegación de calle Brentana 571 y la del Distrito Vecinal Noreste. Estefania Petrella

Todos los procesos digitalizados

Uno de los avances más destacados es la puesta en marcha del sistema de renovación 100% online para clases particulares. Se trata de un trámite “express” que ya se encuentra habilitado y permite a los vecinos completar todo el proceso desde su casa. Para utilizar esta nueva plataforma, solo es necesario ingresar al sitio del municipio, crear un usuario y seguir el paso a paso indicado. La iniciativa apunta a descomprimir la atención presencial y facilitar gestiones habituales, especialmente para quienes solo necesitan renovar su carnet.

En paralelo, el municipio recordó que los cursos presenciales se dictan únicamente para quienes buscan obtener una licencia profesional. En el resto de las categorías, la capacitación se realiza bajo modalidad virtual, una alternativa que amplía el acceso y se adapta a los tiempos de cada persona.

A estas herramientas se suma el simulador del examen teórico, también disponible en la página web oficial. Este recurso permite a los aspirantes practicar antes de rendir, familiarizarse con el formato de la evaluación y llegar mejor preparados al momento del examen. Desde la Secretaría de Fiscalización remarcaron que el objetivo es ofrecer una atención integral, combinando tecnología, capacitación y acompañamiento durante todo el proceso.

pista manejo muni La pista de manejo en el kartódromo de Isla Jordán, funciona como espacio para los exámenes presenciales. Archivo

Pista de manejo en Isla Jordán

Como parte de esta política de fortalecimiento del sistema de licencias, el Municipio de Cipolletti habilitó en 2025 una nueva pista para prácticas de manejo en el kartódromo de la Isla Jordán. El espacio se encuentra operativo y está destinado al reconocimiento de la pista vial y a la preparación previa de quienes buscan obtener su carnet.

La pista cuenta con señalización vial y baños, pensados para brindar mayor comodidad a los vecinos que asisten a realizar las prácticas. Funciona de lunes a viernes, de 8 a 13, bajo la órbita de la Secretaría de Fiscalización.