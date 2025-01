Mapa: ¿En qué sector del río Limay y Las Perlas buscan a la nena desaparecida?

búsqueda nena balsa las perlas rio limay Sebastián Fariña Petersen

El trabajo de la Brigada de Buceo y Rescate

Raúl Cabezas, subcomisario a cargo de la Brigada de Buceo y Rescate, de la dirección Bomberos de la Policía de Neuquén, informó a LMCipolletti que pusieron a disposición del trabajo de rastrillaje un equipo de buzos tácticos. Comenzaron las tareas al amanecer y de ser necesario continuarán hasta que lo permita las condiciones de visibilidad y sedimentos.

"Nos avocamos a la especialidad que es el trabajo subacuático, una dotación de tres buzos que trabajan con una embarcación semirrígida, los trajes isotérmicos, equipo de respiración autónoma, y su equipo para nadar", precisó.

El trabajo se divide en dos etapas: primero los buzos de la brigada observan a poca profundidad y a media mañana se hacen trabajos de inmersión sobre un sector de 1500 metros aguas abajo. "A las 7 de la mañana comenzó el trabajo de costa, y alrededor de 8.30 en el interior del cauce", dijo Cabezas y detalló que se abarca la costa del Río Negro desde el puente aguas abajo, ubicando puntos de interés, como pozones, remansos y árboles.

mapa las perlas.jpg

A posterior realizan el trabajo de inmersión, ya sea subacuático, porque no se puede bucear en todos lados del río por el riesgo que presenta la correntada: "tiene sus complicaciones el río, hay lugares que directamente no se puede bucear porque se descarta porque al haber tanta correntada no queda nada, son lugares limpios, si llegase a existir un cuerpo extraño al cauce del agua no tiene como quedar sujeto a nada".